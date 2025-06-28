https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/restoran-zincirine-feto-operasyonu-32-kisi-tutuklandi-1097409360.html
Restoran zincirine FETÖ operasyonu: 32 kişi tutuklandı
Restoran zincirine FETÖ operasyonu: 32 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TMSF'nin kayyum atadığı döner zincirine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 32 şüpheli tutuklandı 28.06.2025, Sputnik Türkiye
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fetullahçı terör örgütü
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum atadığı döner zincirine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 44 kişiden 32'si tutuklandı.Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden 42'si, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.TMSF, 21 Şubat'ta, "Maydonoz Döner" markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkete, mahkeme kararıyla TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/atmden-nakit-para-cekimi-limiti-yukseltildi-gunluk-cekim-limiti-degisti-1097408390.html
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türkiye, i̇stanbul, fetö, tmsf, fetullahçı terör örgütü, maydonoz döner
türkiye, i̇stanbul, fetö, tmsf, fetullahçı terör örgütü, maydonoz döner
Restoran zincirine FETÖ operasyonu: 32 kişi tutuklandı
01:00 28.06.2025 (güncellendi: 01:07 28.06.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TMSF'nin kayyum atadığı döner zincirine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 32 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum atadığı döner zincirine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 44 kişiden 32'si tutuklandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden 42'si, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
TMSF, 21 Şubat'ta, "Maydonoz Döner" markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkete, mahkeme kararıyla TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiğini bildirmişti.