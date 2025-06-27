https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/atmden-nakit-para-cekimi-limiti-yukseltildi-gunluk-cekim-limiti-degisti-1097408390.html
ATM'den nakit para çekimi limiti yükseltildi: Günlük çekim limiti değişti
ATM'den nakit para çekimi limiti yükseltildi: Günlük çekim limiti değişti
Sputnik Türkiye
Özel bir banka, müşterilerinin artan nakit ihtiyacına yönelik olarak şubelerinde bulunan ATM'lerden günlük para çekme limitini 50 bin TL'ye yükselttiğini... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T23:31+0300
2025-06-27T23:31+0300
2025-06-27T23:31+0300
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QNB Finansbank, artan nakit ihtiyacına karşılık ATM günlük para çekme limitini 50 bin TL’ye yükseltti.Bankadan yapılan açıklamaya göre, banka müşterileri artık şubelerin iç ve dış cephesinde yer alan ATM’lerden günlük 50 bin TL’ye kadar ücretsiz para çekebilecek.Banka, şube konumu dışındaki farklı noktalarda bulunan ATM’lerde ise mevcut standart limitin uygulanmaya devam edeceğini bildirdi. Diğer bankalarda ise limitlerin 10 bin TL ila 20 bin TL arasında halen devam ettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/bankalardan-atm-zorunlulugu-yeni-para-cekme-kurali-devrede-1095125904.html
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atm, banka, banka kartı, banka desteği, banka hesabı, kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, yapı kredi, kredi kartı limiti, kredi derecelendirme kuruluşu
ATM'den nakit para çekimi limiti yükseltildi: Günlük çekim limiti değişti
Özel bir banka, müşterilerinin artan nakit ihtiyacına yönelik olarak şubelerinde bulunan ATM'lerden günlük para çekme limitini 50 bin TL'ye yükselttiğini açıkladı. Söz konusu limit artışından müşterilerin ücretsiz faydalanacağı belirtildi. Ancak şube dışındaki ATM'lerde günlük çekim limitlerinin değişmediği aktarıldı.
QNB Finansbank, artan nakit ihtiyacına karşılık ATM günlük para çekme limitini 50 bin TL’ye yükseltti.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, banka müşterileri artık şubelerin iç ve dış cephesinde yer alan ATM’lerden günlük 50 bin TL’ye kadar ücretsiz para çekebilecek.
Banka, şube konumu dışındaki farklı noktalarda bulunan ATM’lerde ise mevcut standart limitin uygulanmaya devam edeceğini bildirdi. Diğer bankalarda ise limitlerin 10 bin TL ila 20 bin TL arasında halen devam ettiği aktarıldı.