https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/atmden-nakit-para-cekimi-limiti-yukseltildi-gunluk-cekim-limiti-degisti-1097408390.html

ATM'den nakit para çekimi limiti yükseltildi: Günlük çekim limiti değişti

ATM'den nakit para çekimi limiti yükseltildi: Günlük çekim limiti değişti

Sputnik Türkiye

Özel bir banka, müşterilerinin artan nakit ihtiyacına yönelik olarak şubelerinde bulunan ATM'lerden günlük para çekme limitini 50 bin TL'ye yükselttiğini... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T23:31+0300

2025-06-27T23:31+0300

2025-06-27T23:31+0300

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QNB Finansbank, artan nakit ihtiyacına karşılık ATM günlük para çekme limitini 50 bin TL’ye yükseltti.Bankadan yapılan açıklamaya göre, banka müşterileri artık şubelerin iç ve dış cephesinde yer alan ATM’lerden günlük 50 bin TL’ye kadar ücretsiz para çekebilecek.Banka, şube konumu dışındaki farklı noktalarda bulunan ATM’lerde ise mevcut standart limitin uygulanmaya devam edeceğini bildirdi. Diğer bankalarda ise limitlerin 10 bin TL ila 20 bin TL arasında halen devam ettiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/bankalardan-atm-zorunlulugu-yeni-para-cekme-kurali-devrede-1095125904.html

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