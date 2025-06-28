https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/resmi-gazetede-yayimlandi-kripto-para-transferlerine-zaman-ve-limit-siniri-1097411664.html
Resmi Gazete’de yayımlandı: Kripto para transferlerine zaman ve limit sınırı
Resmi Gazete’de yayımlandı: Kripto para transferlerine zaman ve limit sınırı
Sputnik Türkiye
Kripto varlıklara yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Stabil kripto paraların günlük çekim limiti 3 bin dolar, aylık ise 50 bin dolar olarak... 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T10:42+0300
2025-06-28T10:42+0300
2025-06-28T10:42+0300
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği, kripto varlık transferleri için yeni kurallar getirdi. Bu kapsamda, çekim işlemlerine limit ve zaman kısıtlamaları getirildi.Stabil kripto paralara günlük ve aylık limitYeni düzenlemeye göre, değeri başka bir değere veya resmi para birimine sabitlenen stabil kripto paraların çekim işlemlerine günlük 3 bin dolar, aylık 50 bin dolar limit getirildi. Ancak "seyahat kuralı" kapsamında bu limitler, alınacak ek bilgilerle iki katına kadar çıkarılabilecek.Çekim süresi: En az 48 saatPlatformların kripto varlık çekim işlemlerini, transfer edilecek varlığın alım, takas ya da yatırma işleminden en az 48 saat sonra yapmaları zorunlu olacak. İlk defa yapılacak çekim işlemlerinde bu süre en az 72 saat olarak belirlendi.Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) artık müşterilerinden daha sık kimlik bilgilerini güncellemek, iş ilişkisinin niteliğini sorgulamak ve fonların kaynağına dair detaylı bilgi almak zorunda olacak. Bu düzenleme, suç gelirlerinin aklanmasının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirildi.İşlem açıklaması artık zorunluYeni kurala göre, kullanıcılar tüm kripto transferlerinde işlemin mahiyetine dair en az 20 karakterlik açıklama yapmak zorunda kalacak. Bu uygulama, hem şeffaflık hem de risk takibi için devreye alındı.Likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı ya da arbitraj amacıyla yapılan işlemler, platform yönetim kurulunun onayıyla bu sınırlamalardan muaf tutulabilecek. Ayrıca, saklama kuruluşları ile platformlar arasında yapılan sermaye piyasası kaynaklı transferler, kısıtlamaların dışında kalacak.Düzenlemelere uymayan platformlar, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında cezai yaptırımlarla karşılaşacak.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de söz konusu düzenlemelere ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, suç gelirlerinin hızlı bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin önlenmeye çalışıldığını bildirmişti.Tüm platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin, hem kullanıcı güvenliği hem de finansal sistemin bütünlüğü açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Şimşek, "Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve mali yaptırımlar da uygulanabilecek" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/sgk-uzmani-emekliye-beklenen-zam-oranini-acikladi-sifir-zam-tehlikesi-diyerek-uyardi-1097411327.html
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kripto, kripto para, resmi gazete
kripto, kripto para, resmi gazete
Resmi Gazete’de yayımlandı: Kripto para transferlerine zaman ve limit sınırı
Kripto varlıklara yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Stabil kripto paraların günlük çekim limiti 3 bin dolar, aylık ise 50 bin dolar olarak belirlendi. Ayrıca çekim işlemlerine 48 ila 72 saat zaman sınırı getirilirken, platformlara ciddi kimlik doğrulama ve açıklama yükümlülükleri geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği, kripto varlık transferleri için yeni kurallar getirdi. Bu kapsamda, çekim işlemlerine limit ve zaman kısıtlamaları getirildi.
Stabil kripto paralara günlük ve aylık limit
Yeni düzenlemeye göre, değeri başka bir değere veya resmi para birimine sabitlenen stabil kripto paraların çekim işlemlerine günlük 3 bin dolar, aylık 50 bin dolar limit getirildi. Ancak "seyahat kuralı" kapsamında bu limitler, alınacak ek bilgilerle iki katına kadar çıkarılabilecek.
Çekim süresi: En az 48 saat
Platformların kripto varlık çekim işlemlerini, transfer edilecek varlığın alım, takas ya da yatırma işleminden en az 48 saat sonra yapmaları zorunlu olacak. İlk defa yapılacak çekim işlemlerinde bu süre en az 72 saat olarak belirlendi.
Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) artık müşterilerinden daha sık kimlik bilgilerini güncellemek, iş ilişkisinin niteliğini sorgulamak ve fonların kaynağına dair detaylı bilgi almak zorunda olacak. Bu düzenleme, suç gelirlerinin aklanmasının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirildi.
İşlem açıklaması artık zorunlu
Yeni kurala göre, kullanıcılar tüm kripto transferlerinde işlemin mahiyetine dair en az 20 karakterlik açıklama yapmak zorunda kalacak. Bu uygulama, hem şeffaflık hem de risk takibi için devreye alındı.
Likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı ya da arbitraj amacıyla yapılan işlemler, platform yönetim kurulunun onayıyla bu sınırlamalardan muaf tutulabilecek. Ayrıca, saklama kuruluşları ile platformlar arasında yapılan sermaye piyasası kaynaklı transferler, kısıtlamaların dışında kalacak.
Düzenlemelere uymayan platformlar, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında cezai yaptırımlarla karşılaşacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de söz konusu düzenlemelere ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, suç gelirlerinin hızlı bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin önlenmeye çalışıldığını bildirmişti.
Tüm platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin, hem kullanıcı güvenliği hem de finansal sistemin bütünlüğü açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Şimşek, "Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve mali yaptırımlar da uygulanabilecek" ifadesini kullanmıştı.