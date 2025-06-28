https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-son-2-gun-cezasi-var-1097419255.html

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Son 2 gün, cezası var

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Son 2 gün, cezası var

Sputnik Türkiye

Akaryakıtta vergi kaçağını önlemek için kurulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçişte kritik sürece girildi. Ticari araçlar için zorunlu olan sistemde... 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T12:41+0300

2025-06-28T12:41+0300

2025-06-28T12:41+0300

ekonomi̇

ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)

tl

araç

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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında, ticari araçlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunlu hale geldi. Vergi kaçağının önlenmesi amacıyla geliştirilen sistemde, 30 Haziran 2025 son tarih olarak belirlendi. Bu tarihten sonra kayıt yaptırmayan araç sahiplerine ciddi cezalar uygulanacak.30 Haziran son gün: Yaptırımlar kapıda1 Temmuz 2025 itibarıyla UTTS sistemine dahil olmayan ticari araç sahipleri, akaryakıt giderlerini belgeleyemeyecek. Ayrıca 7 bin TL ile 28 bin TL arasında özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Uzmanlar, son güne kalmadan başvuru ve montaj işlemlerinin tamamlanması gerektiğini vurguluyor.Yeni sistem sayesinde, akaryakıt istasyonlarında manuel plaka girişi sona erecek. Araç bilgileri, ödeme anında otomatik olarak Ödeme Kaydedici Cihaza (ÖKC) aktarılacak. Böylece fişler hem elektronik ortamda hem de hukuki geçerliliğe sahip olacak.UTTS, şirketlerin iş amaçlı kullandığı araçlarla yapılan akaryakıt alımlarını otomatik olarak kayıt altına alıyor. Tüm bilgiler sisteme entegre şekilde aktarılıyor ve beyan işlemleri kolaylaşıyor. Bu entegrasyon sayesinde belge düzeni dijital ortamda güvence altına alınıyor.Süreçte mağduriyet yaşamamak için araç sahiplerinin, utts.gov.tr üzerinden başvuru yapmaları ve ilgili banka hesaplarına ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Ardından Taşıt Tanıma Birimi’nin araçlara 30 Haziran 2025’e kadar takılması zorunlu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/akaryakitta-gece-yarisi-fiyat-degisti-motorine-zam-geldi-1097409955.html

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ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts) , tl, araç