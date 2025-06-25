https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/edirnede-otomobil-agaca-carpti-ikisi-cocuk-5-kisi-hayatini-kaybetti-1097328866.html

Edirne'de feci kaza: İkisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Edirne'de feci kaza: İkisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Edirne Uzunköprü'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araba ağaca çarptı. Kazada ikisi çocuk beş kişi yaşamını yitirdi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T16:59+0300

2025-06-25T16:59+0300

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Edirne Uzunköprü'de bariyeri aşarak bir ağaca çarpan araçta bulunan ikisi çocuk beş kişi yaşamını yitirdi. Bariyeri aştı ağaca çarptıEdirne Kırcasahip beldesinden Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen Muhammet Ç. idaresindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Arif Ö, Kübra Ö. ve Yasemin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Muhammet Ç, Muhammed Özcan Ç. (1) ve Yaren Naz Ç. (10) sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İki çocuk da kurtarılamadıYaralılardan Muhammed Özcan Ç. ile Yaren Naz Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün tedavisi sürüyor.

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