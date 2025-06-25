https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/edirnede-otomobil-agaca-carpti-ikisi-cocuk-5-kisi-hayatini-kaybetti-1097328866.html
Edirne'de feci kaza: İkisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Edirne'de feci kaza: İkisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Edirne Uzunköprü'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araba ağaca çarptı. Kazada ikisi çocuk beş kişi yaşamını yitirdi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T16:59+0300
2025-06-25T16:59+0300
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Edirne Uzunköprü'de bariyeri aşarak bir ağaca çarpan araçta bulunan ikisi çocuk beş kişi yaşamını yitirdi. Bariyeri aştı ağaca çarptıEdirne Kırcasahip beldesinden Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen Muhammet Ç. idaresindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Arif Ö, Kübra Ö. ve Yasemin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Muhammet Ç, Muhammed Özcan Ç. (1) ve Yaren Naz Ç. (10) sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İki çocuk da kurtarılamadıYaralılardan Muhammed Özcan Ç. ile Yaren Naz Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün tedavisi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/batman-valiligi-duyurdu-bilirkisi-heyeti-kaza-yapti-5-can-kaybi-var-1097256244.html
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edirne, trafik kazası
Edirne'de feci kaza: İkisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
16:59 25.06.2025 (güncellendi: 17:36 25.06.2025)
Edirne Uzunköprü'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araba ağaca çarptı. Kazada ikisi çocuk beş kişi yaşamını yitirdi.
Edirne Uzunköprü'de bariyeri aşarak bir ağaca çarpan araçta bulunan ikisi çocuk beş kişi yaşamını yitirdi.
Bariyeri aştı ağaca çarptı
Edirne Kırcasahip beldesinden Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen Muhammet Ç. idaresindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Arif Ö, Kübra Ö. ve Yasemin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Muhammet Ç, Muhammed Özcan Ç. (1) ve Yaren Naz Ç. (10) sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki çocuk da kurtarılamadı
Yaralılardan Muhammed Özcan Ç. ile Yaren Naz Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün tedavisi sürüyor.