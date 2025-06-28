https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/lauren-sanchez-ve-jeff-bezos-evlendi-gelin-ve-damadin-ilk-fotografi-ortaya-cikti-1097408927.html

Lauren Sanchez ve Jeff Bezos evlendi: Gelin ve damadın ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Lauren Sanchez ve Jeff Bezos evlendi: Gelin ve damadın ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Milyarder Jeff Bezos ve Gazeteci Lauren Sanchez evlendi. Sanchez, 46 milyon dolarlık düğününde giydiği gelinliğini sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni... 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T00:03+0300

2025-06-28T00:03+0300

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dünya

lauren sanchez

jeff bezos

düğün

düğün konvoyu

düğün salonu

venedik

venedik lagünü

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Venedik'te yapılan düğününde Lauren Sanchez ve Jeff Bezos'un ilk fotoğrafı paylaşıldı.Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in Venedik’teki düğünü yüzyılın olayı olarak planlanmıştı ancak çok sayıda tepkiyle gündeme geldi. 46 milyon dolara mal olan, 200 VIP konuğun davetli olduğu üç günlük görkemli düğün; hava koşulları, ünlü misafirlerin gafları ve yerel halkın tepkileriyle gölgede kaldı.Düğünün olumsuzluklarına rağmen Lauren Sanchez, düğününde giydiği gelinliğini sosyal medyada paylaştı. Yeni kullanıcı adını ise 'laurensanchezbezos' olarak değiştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/jeff-bezos-ve-lauren-sanchezin-20-milyon-dolarlik-dugunu-venedikte-basladi-trump-kardashian-ve-1097397678.html

venedik

venedik lagünü

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lauren sanchez, jeff bezos, düğün, düğün konvoyu, düğün salonu, venedik, venedik lagünü