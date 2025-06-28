https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/lauren-sanchez-ve-jeff-bezos-evlendi-gelin-ve-damadin-ilk-fotografi-ortaya-cikti-1097408927.html
Lauren Sanchez ve Jeff Bezos evlendi: Gelin ve damadın ilk fotoğrafı ortaya çıktı
Lauren Sanchez ve Jeff Bezos evlendi: Gelin ve damadın ilk fotoğrafı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Milyarder Jeff Bezos ve Gazeteci Lauren Sanchez evlendi. Sanchez, 46 milyon dolarlık düğününde giydiği gelinliğini sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni... 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T00:03+0300
2025-06-28T00:03+0300
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düğün konvoyu
düğün salonu
venedik
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Venedik'te yapılan düğününde Lauren Sanchez ve Jeff Bezos'un ilk fotoğrafı paylaşıldı.Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in Venedik’teki düğünü yüzyılın olayı olarak planlanmıştı ancak çok sayıda tepkiyle gündeme geldi. 46 milyon dolara mal olan, 200 VIP konuğun davetli olduğu üç günlük görkemli düğün; hava koşulları, ünlü misafirlerin gafları ve yerel halkın tepkileriyle gölgede kaldı.Düğünün olumsuzluklarına rağmen Lauren Sanchez, düğününde giydiği gelinliğini sosyal medyada paylaştı. Yeni kullanıcı adını ise 'laurensanchezbezos' olarak değiştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/jeff-bezos-ve-lauren-sanchezin-20-milyon-dolarlik-dugunu-venedikte-basladi-trump-kardashian-ve-1097397678.html
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lauren sanchez, jeff bezos, düğün, düğün konvoyu, düğün salonu, venedik, venedik lagünü
lauren sanchez, jeff bezos, düğün, düğün konvoyu, düğün salonu, venedik, venedik lagünü
Lauren Sanchez ve Jeff Bezos evlendi: Gelin ve damadın ilk fotoğrafı ortaya çıktı
Milyarder Jeff Bezos ve Gazeteci Lauren Sanchez evlendi. Sanchez, 46 milyon dolarlık düğününde giydiği gelinliğini sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni kullanıcı adını ise 'laurensanchezbezos' olarak değiştirdi.
Venedik'te yapılan düğününde Lauren Sanchez ve Jeff Bezos'un ilk fotoğrafı paylaşıldı.
Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in Venedik’teki düğünü yüzyılın olayı olarak planlanmıştı ancak çok sayıda tepkiyle gündeme geldi. 46 milyon dolara mal olan, 200 VIP konuğun davetli olduğu üç günlük görkemli düğün; hava koşulları, ünlü misafirlerin gafları ve yerel halkın tepkileriyle gölgede kaldı.
Düğünün olumsuzluklarına rağmen Lauren Sanchez, düğününde giydiği gelinliğini sosyal medyada paylaştı. Yeni kullanıcı adını ise 'laurensanchezbezos' olarak değiştirdi.