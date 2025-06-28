https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/kurtlar-vadisinin-gullu-erhani-55-kilo-verdi-erhan-ufakin-yeni-goruntusu-sosyal-medyada-gundem-oldu-1097424365.html
Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi: Erhan Ufak'ın yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi: Erhan Ufak'ın yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Sputnik Türkiye
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Güllü' karakteriyle tanınan Erhan Ufak'ın yeni hali sosyal medyada gündem oldu. Oyunculuğu bırakan ve 55 kilo veren Ufak... 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T15:08+0300
2025-06-28T15:08+0300
2025-06-28T15:08+0300
yaşam
kurtlar vadisi
güllü
güllü erhan
erhan ufak
mide küçültme ameliyatı
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde Güllü karakterini canlandıran Erhan Ufak, 140 kilodan 85 kiloya düştü. Yeni fotoğraflarını sosyal medyasından yayınlayan Ufak'ın bu haline hayranlarından beğeni yağarken, oyunculuğu bırakan oyuncu Azerbaycan'da hayatını sürdürüyor. Mide küçültme ameliyatı olduSon dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Erhan Ufak'ın mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı.Oyunculuğu bırakan oyuncunun Azerbaycan'a yerleştiği ve burada Türk Sanat Akademisi kurduğu belirtildi. Yıllar sana yaramışUfak'ın sosyal medyada yayımladığı fotoğraflara ise hayranlarından 'gençleşmişsin, 'yıllar sana yaramış' gibi yorumlar yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/unlu-oyuncu-ibrahim-celikkolun-luks-aracini-vale-duvara-carpti-tepkisi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1097412911.html
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kurtlar vadisi, güllü, güllü erhan, erhan ufak, mide küçültme ameliyatı
kurtlar vadisi, güllü, güllü erhan, erhan ufak, mide küçültme ameliyatı
Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi: Erhan Ufak'ın yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Güllü' karakteriyle tanınan Erhan Ufak'ın yeni hali sosyal medyada gündem oldu. Oyunculuğu bırakan ve 55 kilo veren Ufak, Azerbaycan'da hayatını sürdürüyor.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde Güllü karakterini canlandıran Erhan Ufak, 140 kilodan 85 kiloya düştü. Yeni fotoğraflarını sosyal medyasından yayınlayan Ufak'ın bu haline hayranlarından beğeni yağarken, oyunculuğu bırakan oyuncu Azerbaycan'da hayatını sürdürüyor.
Mide küçültme ameliyatı oldu
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Erhan Ufak'ın mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı.
Oyunculuğu bırakan oyuncunun Azerbaycan'a yerleştiği ve burada Türk Sanat Akademisi kurduğu belirtildi.
Ufak'ın sosyal medyada yayımladığı fotoğraflara ise hayranlarından 'gençleşmişsin, 'yıllar sana yaramış' gibi yorumlar yapıldı.