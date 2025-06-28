https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/istanbulda-yarin-bazi-metro-istasyonlari-isletmeye-kapatilacak-1097428340.html

İstanbul'da yarın bazı metro istasyonları işletmeye kapatılacak

İstanbul'da yarın bazı metro istasyonları işletmeye kapatılacak

Sputnik Türkiye

Yenikapı-Hacıosman ve Yıldız-Mahmutbey metro hatlarının bazı istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı yarın saat 10.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak. 28.06.2025, Sputnik Türkiye

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taksim

yenikapı

fulya

i̇stanbul valiliği

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda yarın saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağı belirtildi.Araçların M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği, M7 hattında ise seferlerin Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasında yapılacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/istanbullular-dikkat-yarin-taksim-yaya-ve-arac-trafigine-kapatilacak-1097427581.html

türki̇ye

taksim

yenikapı

fulya

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metro i̇stanbul, taksim, yenikapı, fulya, i̇stanbul valiliği