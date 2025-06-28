https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/istanbulda-yarin-bazi-metro-istasyonlari-isletmeye-kapatilacak-1097428340.html
İstanbul'da yarın bazı metro istasyonları işletmeye kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı metro istasyonları işletmeye kapatılacak
Sputnik Türkiye
Yenikapı-Hacıosman ve Yıldız-Mahmutbey metro hatlarının bazı istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı yarın saat 10.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak. 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T21:08+0300
2025-06-28T21:08+0300
2025-06-28T21:10+0300
türki̇ye
metro i̇stanbul
taksim
yenikapı
fulya
i̇stanbul valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/08/1094308260_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_656bd300d84644d32205c6abdccf6b7b.jpg
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda yarın saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağı belirtildi.Araçların M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği, M7 hattında ise seferlerin Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasında yapılacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/istanbullular-dikkat-yarin-taksim-yaya-ve-arac-trafigine-kapatilacak-1097427581.html
türki̇ye
taksim
yenikapı
fulya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/08/1094308260_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_71899b11f66fbded9a0dcbcb8c8a8538.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
metro i̇stanbul, taksim, yenikapı, fulya, i̇stanbul valiliği
metro i̇stanbul, taksim, yenikapı, fulya, i̇stanbul valiliği
İstanbul'da yarın bazı metro istasyonları işletmeye kapatılacak
21:08 28.06.2025 (güncellendi: 21:10 28.06.2025)
Yenikapı-Hacıosman ve Yıldız-Mahmutbey metro hatlarının bazı istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı yarın saat 10.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda yarın saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağı belirtildi.
Araçların M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği, M7 hattında ise seferlerin Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasında yapılacağı kaydedildi.