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İstanbul'da yarın bazı metro istasyonları işletmeye kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı metro istasyonları işletmeye kapatılacak
Sputnik Türkiye
Yenikapı-Hacıosman ve Yıldız-Mahmutbey metro hatlarının bazı istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı yarın saat 10.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak. 28.06.2025, Sputnik Türkiye
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda yarın saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağı belirtildi.Araçların M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği, M7 hattında ise seferlerin Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasında yapılacağı kaydedildi.
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metro i̇stanbul, taksim, yenikapı, fulya, i̇stanbul valiliği
metro i̇stanbul, taksim, yenikapı, fulya, i̇stanbul valiliği

İstanbul'da yarın bazı metro istasyonları işletmeye kapatılacak

21:08 28.06.2025 (güncellendi: 21:10 28.06.2025)
© AAMetro
Metro - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2025
© AA
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Yenikapı-Hacıosman ve Yıldız-Mahmutbey metro hatlarının bazı istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı yarın saat 10.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda yarın saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağı belirtildi.
Araçların M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği, M7 hattında ise seferlerin Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasında yapılacağı kaydedildi.
İstanbul 1 Mayıs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2025
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İstanbullular dikkat: Yarın Taksim yaya ve araç trafiğine kapatılacak
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