https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/istanbullular-dikkat-yarin-taksim-yaya-ve-arac-trafigine-kapatilacak-1097427581.html

İstanbullular dikkat: Yarın Taksim yaya ve araç trafiğine kapatılacak

İstanbullular dikkat: Yarın Taksim yaya ve araç trafiğine kapatılacak

Sputnik Türkiye

Beyoğlu Kaymakamlığı yarın ilçe sınırları içerisinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının bir gün süreyle yasaklandı. Buna göre, başta Taksim ve... 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T17:30+0300

2025-06-28T17:30+0300

2025-06-28T17:30+0300

türki̇ye

taksim

i̇stiklal caddesi

beyoğlu kaymakamlığı

cumhuriyet anıtı

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Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerlerle kapatılması, Taksim Meydan, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi ve İstiklal Caddesi'nin Tünel Meydanı'na kadar bariyerleme suretiyle, bağlı sokaklar da dahil olmak üzere araç-yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi" denildi.Gece yarısı başlayacakKaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yarın için toplanma çağrıları yapıldığının anlaşıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"Kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden, Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 29.06.2025 günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır."Yaya ve araç trafiğine kapatılacakAlınacak tedbirlere de yer verilen açıklamada, Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerlerle kapatılması, Taksim Meydan, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi ve İstiklal Caddesi'nin Tünel Meydanı'na kadar bariyerleme suretiyle, bağlı sokaklar da dahil olmak üzere araç-yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.Açıklamada, aynı gün içerisinde ilçe genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde farklı noktaların da araç-yaya trafiğine kapatılacağı aktarıldı.

türki̇ye

taksim

i̇stiklal caddesi

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Sputnik Türkiye

taksim, i̇stiklal caddesi, beyoğlu kaymakamlığı, cumhuriyet anıtı