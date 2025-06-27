https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/izmir-bornovada-yangin-elektrikler-kesildi-455-ev-tahliye-edildi-1097405764.html

İzmir Bornova'da yangın: Elektrikler kesildi, 455 ev tahliye edildi

İzmir Bornova'da yangın: Elektrikler kesildi, 455 ev tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İzmir’in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormana sıçrayan yangına 8 uçak, 16 helikopter ve yüzlerce personelle müdahale ediliyor. Yangının, bir... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T19:49+0300

2025-06-27T19:49+0300

2025-06-27T19:49+0300

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İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan ve havadan müdahale ederken, 455 ev tahliye edildi. Güvenlik amacıyla Karşıyaka, Çiğli, Kemalpaşa ve Bornova'nın bazı bölgelerinde elektrikler kesildi.İzmir Valisi Süleyman Elban olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Elban, ''Yangın önce bina önünde başladı, ardından araziye, son olarak da ormana sıçradı. Bu saha helikopter alanına çok yakın olduğu için 14.50'de, yani yangın ihbarından yaklaşık 5 dakika sonra havadan müdahale başladı. Karadan müdahale de kısa süre içinde hemen başlatıldı. Yangına neden olan 3 kişi de jandarma ekiplerimiz tarafından gözaltına alındı. Şu anda 455 evimizi tahliye ettik. Çok şükür yangından etkilenen vatandaşımız yok. Ne yaralı ne de can kaybı bulunmakta. Bu bizim için en büyük teselli. Evcil hayvanlarda da olumsuzluk yok" dedi.Vali Elban, bazı evlerin tamamen yandığını, bazılarının ise kısmen zarar gördüğünü belirterek, yangının kentin her yerinden görüldüğünü ancak endişe verici ölçekte olmadığını söyledi.

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