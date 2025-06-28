https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/istanbul-valisi-gul-kamu-duzenini-tehdit-eden-hicbir-toplanma-veya-yuruyuse-musamaha-1097428652.html

İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek

İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Valisi Gül sosyal medyada yapılan eylem çağrılarıyla ilgili olarak, kamu düzenini tehdit eden hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu. 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T22:24+0300

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türki̇ye

türkiye

i̇stanbul

davut gül

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Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı marjinal grupların sosyal medyada toplanma ve yürüyüş çağrılarında bulunduğunun görüldüğünü belirtti.Vali Gül açıklamasında şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/istanbulda-yarin-bazi-metro-istasyonlari-isletmeye-kapatilacak-1097428340.html

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türkiye, i̇stanbul, davut gül