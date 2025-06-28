https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/istanbul-valisi-gul-kamu-duzenini-tehdit-eden-hicbir-toplanma-veya-yuruyuse-musamaha-1097428652.html
İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek
İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Gül sosyal medyada yapılan eylem çağrılarıyla ilgili olarak, kamu düzenini tehdit eden hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu. 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T22:24+0300
2025-06-28T22:24+0300
2025-06-28T22:24+0300
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i̇stanbul
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Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı marjinal grupların sosyal medyada toplanma ve yürüyüş çağrılarında bulunduğunun görüldüğünü belirtti.Vali Gül açıklamasında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/istanbulda-yarin-bazi-metro-istasyonlari-isletmeye-kapatilacak-1097428340.html
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türkiye, i̇stanbul, davut gül
türkiye, i̇stanbul, davut gül
İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek
İstanbul Valisi Gül sosyal medyada yapılan eylem çağrılarıyla ilgili olarak, kamu düzenini tehdit eden hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.
Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı marjinal grupların sosyal medyada toplanma ve yürüyüş çağrılarında bulunduğunun görüldüğünü belirtti.
Vali Gül açıklamasında şunları kaydetti:
Toplumun huzurunu, aile yapısını ve ahlaki değerlerini hedef alan bu çağrılara izin verilmemiştir. Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği yapılacaktır.