https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/israil-savunma-bakani-katz-irana-yonelik-saldirilar-sadece-fragmandi-1097410958.html

İsrail Savunma Bakanı Katz: İran’a yönelik saldırılar sadece fragmandı

İsrail Savunma Bakanı Katz: İran’a yönelik saldırılar sadece fragmandı

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a yönelik 12 günlük 'Yükselen Aslan' operasyonunun sona ermesinin ardından İsrail’in İran'a yönelik yeni bir strateji... 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T10:10+0300

2025-06-28T10:10+0300

2025-06-28T10:10+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail

i̇ran

yisrael katz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090068888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_31afe7a918576a12b466588562318f3e.jpg

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a karşı yürütülen 'Yükselen Aslan' isminin verildiği 12 gün süren saldırıları kapsayan operasyonun tamamlandığını duyurdu. Operasyonun 12 gün sürdüğünü belirten Katz, bu süreci “İsrail tarihinde ve dünya savaş tarihinde parlak bir bölüm” olarak niteledi.Katz, operasyon kapsamında, 'Tahran hava sahasının İsrail Hava Kuvvetleri’ne açıldığını ve İran’ın hava savunma sistemlerinin imha edildiğini ve İran’ın nükleer altyapısının hedef alındığını' belirterek 'bu süreçte ABD’nin desteğine teşekkür ettiklerini' belirtti. Katz, operasyon sonrası İsrail ordusuna yeni stratejik talimatlar verildiğini açıkladı.İsrail'in Yükselen Aslan operasyonunu '12 günlük parlak bir eylem' olarak nitelendiren Katz, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/arakci-trump-iranin-dini-liderine-karsi-saygisiz-tonu-bir-kenara-birakmali-1097409491.html

i̇srail

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, i̇ran, yisrael katz