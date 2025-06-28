https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/israil-savunma-bakani-katz-irana-yonelik-saldirilar-sadece-fragmandi-1097410958.html
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran’a yönelik saldırılar sadece fragmandı
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran’a yönelik saldırılar sadece fragmandı
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a yönelik 12 günlük 'Yükselen Aslan' operasyonunun sona ermesinin ardından İsrail’in İran'a yönelik yeni bir strateji... 28.06.2025, Sputnik Türkiye
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a karşı yürütülen 'Yükselen Aslan' isminin verildiği 12 gün süren saldırıları kapsayan operasyonun tamamlandığını duyurdu. Operasyonun 12 gün sürdüğünü belirten Katz, bu süreci “İsrail tarihinde ve dünya savaş tarihinde parlak bir bölüm” olarak niteledi.Katz, operasyon kapsamında, 'Tahran hava sahasının İsrail Hava Kuvvetleri’ne açıldığını ve İran’ın hava savunma sistemlerinin imha edildiğini ve İran’ın nükleer altyapısının hedef alındığını' belirterek 'bu süreçte ABD’nin desteğine teşekkür ettiklerini' belirtti. Katz, operasyon sonrası İsrail ordusuna yeni stratejik talimatlar verildiğini açıkladı.İsrail'in Yükselen Aslan operasyonunu '12 günlük parlak bir eylem' olarak nitelendiren Katz, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/arakci-trump-iranin-dini-liderine-karsi-saygisiz-tonu-bir-kenara-birakmali-1097409491.html
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ortadoğu, i̇srail, i̇ran, yisrael katz
ortadoğu, i̇srail, i̇ran, yisrael katz
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran’a yönelik saldırılar sadece fragmandı
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a yönelik 12 günlük 'Yükselen Aslan' operasyonunun sona ermesinin ardından İsrail’in İran'a yönelik yeni bir strateji izleyeceğini duyurdu.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a karşı yürütülen 'Yükselen Aslan' isminin verildiği 12 gün süren saldırıları kapsayan operasyonun tamamlandığını duyurdu. Operasyonun 12 gün sürdüğünü belirten Katz, bu süreci “İsrail tarihinde ve dünya savaş tarihinde parlak bir bölüm” olarak niteledi.
Katz, operasyon kapsamında, 'Tahran hava sahasının İsrail Hava Kuvvetleri’ne açıldığını ve İran’ın hava savunma sistemlerinin imha edildiğini ve İran’ın nükleer altyapısının hedef alındığını' belirterek 'bu süreçte ABD’nin desteğine teşekkür ettiklerini' belirtti. Katz, operasyon sonrası İsrail ordusuna yeni stratejik talimatlar verildiğini açıkladı.
İsrail'in Yükselen Aslan operasyonunu '12 günlük parlak bir eylem' olarak nitelendiren Katz, şu ifadeleri kullandı:
Yükselen Aslan operasyonu, yeni İsrail politikasının sadece bir ön gösterimiydi. 7 Ekim'den sonra dokunulmazlık sona erecek.