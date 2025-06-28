https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/arakci-trump-iranin-dini-liderine-karsi-saygisiz-tonu-bir-kenara-birakmali-1097409491.html
Arakçi: Trump, İran'ın dini liderine karşı saygısız tonu 'bir kenara bırakmalı'
Arakçi: Trump, İran'ın dini liderine karşı saygısız tonu 'bir kenara bırakmalı'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın Hamaney'e karşı saygısız dil kullanmayı bırakması gerektiğini söyledi. 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T02:36+0300
2025-06-28T02:36+0300
2025-06-28T02:36+0300
dünya
ortadoğu
abbas arakçi
ayetullah ali hamaney
i̇ran
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la anlaşma konusunda samimiyse İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e karşı saygısız dil kullanmayı bırakması gerektiğini söyledi.Araghchi, yaptığı açıklamada, "Eğer Başkan Trump gerçekten bir anlaşma istiyorsa, İran'ın dini lideri Büyük Ayetullah Hamaney'e karşı saygısız ve kabul edilemez tonu bir kenara bırakmalı ve milyonlarca sadık takipçisini incitmeyi bırakmalıdır." dedi.Daha önce Trump, Lahey'deki NATO zirvesinden sonra ABD ve İran temsilcileri arasındaki görüşmelerin gelecek hafta gerçekleşeceğini söyledi. Trump görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanabileceğini ancak bunu bir zorunluluk olarak görmediğini ekledi. Araghchi Perşembe günü İran'ın ABD ile yeni bir görüşme turu yapıp yapmayacağına henüz karar vermediğini, konunun tartışıldığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/trump-onumuzdeki-hafta-icinde-gazzede-ateskes-saglanacagini-dusunuyoruz-1097408622.html
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ortadoğu, abbas arakçi, ayetullah ali hamaney, i̇ran, donald trump
ortadoğu, abbas arakçi, ayetullah ali hamaney, i̇ran, donald trump
Arakçi: Trump, İran'ın dini liderine karşı saygısız tonu 'bir kenara bırakmalı'
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın Hamaney'e karşı saygısız dil kullanmayı bırakması gerektiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la anlaşma konusunda samimiyse İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e karşı saygısız dil kullanmayı bırakması gerektiğini söyledi.
Araghchi, yaptığı açıklamada, "Eğer Başkan Trump gerçekten bir anlaşma istiyorsa, İran'ın dini lideri Büyük Ayetullah Hamaney'e karşı saygısız ve kabul edilemez tonu bir kenara bırakmalı ve milyonlarca sadık takipçisini incitmeyi bırakmalıdır." dedi.
Daha önce Trump, Lahey'deki NATO zirvesinden sonra ABD ve İran temsilcileri arasındaki görüşmelerin gelecek hafta gerçekleşeceğini söyledi. Trump görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanabileceğini ancak bunu bir zorunluluk olarak görmediğini ekledi. Araghchi Perşembe günü İran'ın ABD ile yeni bir görüşme turu yapıp yapmayacağına henüz karar vermediğini, konunun tartışıldığını söyledi.