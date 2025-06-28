https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/arakci-trump-iranin-dini-liderine-karsi-saygisiz-tonu-bir-kenara-birakmali-1097409491.html

Arakçi: Trump, İran'ın dini liderine karşı saygısız tonu 'bir kenara bırakmalı'

Arakçi: Trump, İran'ın dini liderine karşı saygısız tonu 'bir kenara bırakmalı'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın Hamaney'e karşı saygısız dil kullanmayı bırakması gerektiğini söyledi. 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T02:36+0300

2025-06-28T02:36+0300

2025-06-28T02:36+0300

dünya

ortadoğu

abbas arakçi

ayetullah ali hamaney

i̇ran

donald trump

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la anlaşma konusunda samimiyse İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e karşı saygısız dil kullanmayı bırakması gerektiğini söyledi.Araghchi, yaptığı açıklamada, "Eğer Başkan Trump gerçekten bir anlaşma istiyorsa, İran'ın dini lideri Büyük Ayetullah Hamaney'e karşı saygısız ve kabul edilemez tonu bir kenara bırakmalı ve milyonlarca sadık takipçisini incitmeyi bırakmalıdır." dedi.Daha önce Trump, Lahey'deki NATO zirvesinden sonra ABD ve İran temsilcileri arasındaki görüşmelerin gelecek hafta gerçekleşeceğini söyledi. Trump görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanabileceğini ancak bunu bir zorunluluk olarak görmediğini ekledi. Araghchi Perşembe günü İran'ın ABD ile yeni bir görüşme turu yapıp yapmayacağına henüz karar vermediğini, konunun tartışıldığını söyledi.

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ortadoğu, abbas arakçi, ayetullah ali hamaney, i̇ran, donald trump