https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/israil-ordusu-hamasin-kurucularindan-muhammed-el-isayi-etkisiz-hale-getirdigini-acikladi-1097428780.html
İsrail ordusu Hamas'ın kurucularından Muhammed El-İsa'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı
İsrail ordusu Hamas'ın kurucularından Muhammed El-İsa'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın kurucularından Muhammed El-İsa'yı ortadan kaldırdığını duyurdu. 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T23:34+0300
2025-06-28T23:34+0300
2025-06-28T23:33+0300
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Telegram kanalından yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023 saldırısının planlanması ve icrasında ‘önemli rol’ oynayan Hamas’ın kurucularından Hakam Muhammed İsa el-İsa'yı Gazze'de etkisiz hale getirdiğini belirtti.Açıklamada, “Cuma günü, İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail Güvenlik Ajansı ortak bir operasyonla, Gazze Şehri'nin Sabra bölgesinde terörist Hakam Muhammed İsa el-İsa'yı vurarak etkisiz hale getirdi” denilerek, El-İsa'nın 7 Ekim 2023'teki saldırının planlanması ve gerçekleştirilmesinde ‘önemli bir rol’ oynadığı kaydedildi.El-İsa’nın Hamas'ın üst düzey isimlerinden biri olduğu ve hareketin askeri kanadının muharebe destek karargahına başkanlık ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/husiler-israilin-guneyindeki-hassas-bir-nokta-balistik-fuzeyle-hedef-alindi-1097420907.html
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i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail, gazze, hamas, ortadoğu, i̇srail ordusu (idf), telegram
i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail, gazze, hamas, ortadoğu, i̇srail ordusu (idf), telegram
İsrail ordusu Hamas'ın kurucularından Muhammed El-İsa'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın kurucularından Muhammed El-İsa'yı ortadan kaldırdığını duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Telegram kanalından yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023 saldırısının planlanması ve icrasında ‘önemli rol’ oynayan Hamas’ın kurucularından Hakam Muhammed İsa el-İsa'yı Gazze'de etkisiz hale getirdiğini belirtti.
Açıklamada, “Cuma günü, İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail Güvenlik Ajansı ortak bir operasyonla, Gazze Şehri'nin Sabra bölgesinde terörist Hakam Muhammed İsa el-İsa'yı vurarak etkisiz hale getirdi” denilerek, El-İsa'nın 7 Ekim 2023'teki saldırının planlanması ve gerçekleştirilmesinde ‘önemli bir rol’ oynadığı kaydedildi.
El-İsa’nın Hamas'ın üst düzey isimlerinden biri olduğu ve hareketin askeri kanadının muharebe destek karargahına başkanlık ettiği belirtildi.