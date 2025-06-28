https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/israil-ordusu-hamasin-kurucularindan-muhammed-el-isayi-etkisiz-hale-getirdigini-acikladi-1097428780.html

İsrail ordusu Hamas'ın kurucularından Muhammed El-İsa'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı

İsrail ordusu Hamas'ın kurucularından Muhammed El-İsa'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın kurucularından Muhammed El-İsa'yı ortadan kaldırdığını duyurdu. 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T23:34+0300

2025-06-28T23:34+0300

2025-06-28T23:33+0300

dünya

i̇srail savunma kuvvetleri (idf)

i̇srail

gazze

hamas

ortadoğu

i̇srail ordusu (idf)

telegram

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/02/1076987479_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb18843a90896dc1613f343f120d71d5.jpg

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Telegram kanalından yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023 saldırısının planlanması ve icrasında ‘önemli rol’ oynayan Hamas’ın kurucularından Hakam Muhammed İsa el-İsa'yı Gazze'de etkisiz hale getirdiğini belirtti.Açıklamada, “Cuma günü, İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail Güvenlik Ajansı ortak bir operasyonla, Gazze Şehri'nin Sabra bölgesinde terörist Hakam Muhammed İsa el-İsa'yı vurarak etkisiz hale getirdi” denilerek, El-İsa'nın 7 Ekim 2023'teki saldırının planlanması ve gerçekleştirilmesinde ‘önemli bir rol’ oynadığı kaydedildi.El-İsa’nın Hamas'ın üst düzey isimlerinden biri olduğu ve hareketin askeri kanadının muharebe destek karargahına başkanlık ettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/husiler-israilin-guneyindeki-hassas-bir-nokta-balistik-fuzeyle-hedef-alindi-1097420907.html

i̇srail

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail, gazze, hamas, ortadoğu, i̇srail ordusu (idf), telegram