https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/husiler-israilin-guneyindeki-hassas-bir-nokta-balistik-fuzeyle-hedef-alindi-1097420907.html
Husiler: İsrail’in güneyindeki 'hassas bir nokta' balistik füzeyle hedef alındı
Husiler: İsrail’in güneyindeki 'hassas bir nokta' balistik füzeyle hedef alındı
Sputnik Türkiye
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) "hassas bir noktayı" hedef aldıklarını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan... 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T13:20+0300
2025-06-28T13:20+0300
2025-06-28T13:20+0300
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Yemen’deki Husiler, İsrail’in güneyinde yer alan Birüssebi’de (Berşeva) “hassas bir noktayı” balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, saldırının “Zülfikar” tipi balistik füze kullanılarak gerçekleştirildiğini belirtti. İsrail’in güneyindeki Berşeva’da Negev Hava Üssü, istihbarat ve savunma sanayii tesisleri, askeri eğitim alanları ve Stratejik Araştırma Merkezleri bulunuyor. Ayrıca kent, İsrail’in teknoloji ve nükleer araştırma çalışmalarına ev sahipliği yapan önemli bir bilim merkezi olarak biliniyor.İsrail ordusu saldırıya ilişkin açıklama yaptıİsrail ordusu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Yemen’den İsrail’e fırlatılan bir füzenin tespit edildiğini ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, “Birkaç bölgede kısa süre önce etkinleştirilen sirenlerin ardından Yemen'den bir füze fırlatıldığı tespit edildi ve füze başarıyla engellendi” ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/israil-savunma-bakani-katz-irana-yonelik-saldirilar-sadece-fragmandi-1097410958.html
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ortadoğu, i̇srail, yemen, i̇ran, husiler
ortadoğu, i̇srail, yemen, i̇ran, husiler
Husiler: İsrail’in güneyindeki 'hassas bir nokta' balistik füzeyle hedef alındı
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) "hassas bir noktayı" hedef aldıklarını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, atılan füzenin İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı.
Yemen’deki Husiler, İsrail’in güneyinde yer alan Birüssebi’de (Berşeva) “hassas bir noktayı” balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, saldırının “Zülfikar” tipi balistik füze kullanılarak gerçekleştirildiğini belirtti.
İsrail’in güneyindeki Berşeva’da Negev Hava Üssü, istihbarat ve savunma sanayii tesisleri, askeri eğitim alanları ve Stratejik Araştırma Merkezleri bulunuyor. Ayrıca kent, İsrail’in teknoloji ve nükleer araştırma çalışmalarına ev sahipliği yapan önemli bir bilim merkezi olarak biliniyor.
İsrail ordusu saldırıya ilişkin açıklama yaptı
İsrail ordusu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Yemen’den İsrail’e fırlatılan bir füzenin tespit edildiğini ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu.
Açıklamada, “Birkaç bölgede kısa süre önce etkinleştirilen sirenlerin ardından Yemen'den bir füze fırlatıldığı tespit edildi ve füze başarıyla engellendi” ifadeleri yer aldı.