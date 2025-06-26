https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/iran-disisleri-bakani-arakci-abd-ile-yeni-gorusmelere-henuz-karar-verilmedi-1097373573.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile yeni görüşmelere henüz karar verilmedi

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile yeni görüşmelere henüz karar verilmedi

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın ABD ile yeni bir görüşme yapıp yapmayacağına henüz karar vermediğini, konunun üzerinde çalışıldığını söyledi. 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T23:33+0300

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abbas arakçi

i̇ran dışişleri bakanlığı

donald trump

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i̇ran

washington

nükleer tesis

i̇srail

nato zirvesi

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Arakçi, katıldığı bir televizyon programında, Trump'ın Tahran'la yapılacak görüşmelerle ilgili sözlerinin ciddiye alınmaması gerektiğini, Washington'la bu konuda bir anlaşma olmadığını vurgulayarak şunları ifade etti:Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve barışçıl uranyum zenginleştirmeye izin verilmesinin zorunlu maddeler olarak yer alması halinde Tahran'ın ABD ile bir anlaşma imzalamaya hazır olacağını belirten Arakçi, Tahran'ın nükleer silah üretmeyeceğine dair garantiler vermeye hazır olduğunu kaydetti.ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurarak dahil olduğu İran-İsrail çatışmasının müzakere konusunu karmaşık hale getirdiğini vurgulayan Arakçi, şöyle devam etti:ABD Başkanı Donald Trump, Lahey'deki NATO zirvesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek hafta ABD ve İran temsilcileri arasında görüşmeler yapılacağını belirtmişti. ABD lideri, görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanabileceğini ancak bunun kendisi için ‘bir gereklilik olmadığını’ ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/trump-iran-saldirisini-hirosima-ve-nagazaki-bombalamalarina-benzetti-1097322673.html

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abbas arakçi, i̇ran dışişleri bakanlığı, donald trump, abd, i̇ran, washington, nükleer tesis, i̇srail, nato zirvesi