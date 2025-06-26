https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/iran-disisleri-bakani-arakci-abd-ile-yeni-gorusmelere-henuz-karar-verilmedi-1097373573.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile yeni görüşmelere henüz karar verilmedi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile yeni görüşmelere henüz karar verilmedi
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın ABD ile yeni bir görüşme yapıp yapmayacağına henüz karar vermediğini, konunun üzerinde çalışıldığını söyledi. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T23:33+0300
2025-06-26T23:33+0300
2025-06-26T23:31+0300
dünya
abbas arakçi
i̇ran dışişleri bakanlığı
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abd
i̇ran
washington
nükleer tesis
i̇srail
nato zirvesi
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Arakçi, katıldığı bir televizyon programında, Trump'ın Tahran'la yapılacak görüşmelerle ilgili sözlerinin ciddiye alınmaması gerektiğini, Washington'la bu konuda bir anlaşma olmadığını vurgulayarak şunları ifade etti:Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve barışçıl uranyum zenginleştirmeye izin verilmesinin zorunlu maddeler olarak yer alması halinde Tahran'ın ABD ile bir anlaşma imzalamaya hazır olacağını belirten Arakçi, Tahran'ın nükleer silah üretmeyeceğine dair garantiler vermeye hazır olduğunu kaydetti.ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurarak dahil olduğu İran-İsrail çatışmasının müzakere konusunu karmaşık hale getirdiğini vurgulayan Arakçi, şöyle devam etti:ABD Başkanı Donald Trump, Lahey'deki NATO zirvesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek hafta ABD ve İran temsilcileri arasında görüşmeler yapılacağını belirtmişti. ABD lideri, görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanabileceğini ancak bunun kendisi için ‘bir gereklilik olmadığını’ ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/trump-iran-saldirisini-hirosima-ve-nagazaki-bombalamalarina-benzetti-1097322673.html
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abbas arakçi, i̇ran dışişleri bakanlığı, donald trump, abd, i̇ran, washington, nükleer tesis, i̇srail, nato zirvesi
abbas arakçi, i̇ran dışişleri bakanlığı, donald trump, abd, i̇ran, washington, nükleer tesis, i̇srail, nato zirvesi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile yeni görüşmelere henüz karar verilmedi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın ABD ile yeni bir görüşme yapıp yapmayacağına henüz karar vermediğini, konunun üzerinde çalışıldığını söyledi.
Arakçi, katıldığı bir televizyon programında, Trump'ın Tahran'la yapılacak görüşmelerle ilgili sözlerinin ciddiye alınmaması gerektiğini, Washington'la bu konuda bir anlaşma olmadığını vurgulayarak şunları ifade etti:
ABD ile yeni görüşmeler yapıp yapmayacağımıza henüz karar vermedik, bu konu şu anda değerlendiriliyor. Müzakere sürecini başlatmak için henüz bir plan hazırlanmadı.
Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve barışçıl uranyum zenginleştirmeye izin verilmesinin zorunlu maddeler olarak yer alması halinde Tahran'ın ABD ile bir anlaşma imzalamaya hazır olacağını belirten Arakçi, Tahran'ın nükleer silah üretmeyeceğine dair garantiler vermeye hazır olduğunu kaydetti.
ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurarak dahil olduğu İran-İsrail çatışmasının müzakere konusunu karmaşık hale getirdiğini vurgulayan Arakçi, şöyle devam etti:
Nükleer tesislerimizi tamamen yok edeceklerini, bizi eli boş bırakacaklarını ve sonra da ‘hadi müzakerelere oturalım’ diyeceklerini sanıyorlardı. Hayır, öyle olmadı. Amerikalılar bu savaşla bu meseleyi karmaşık hale getirdi, bir sonraki müzakereler Amerikalılar için öncekilerden daha kolay olmayacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Lahey'deki NATO zirvesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek hafta ABD ve İran temsilcileri arasında görüşmeler yapılacağını belirtmişti. ABD lideri, görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanabileceğini ancak bunun kendisi için ‘bir gereklilik olmadığını’ ifade etmişti.