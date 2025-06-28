https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/insanlarin-en-eski-hiristiyan-ulusunun-gozlerinin-onunde-yok-oldugunu-gormelerini-istiyorum-1097426789.html
'İnsanların en eski Hıristiyan ulusunun gözlerinin önünde yok olduğunu görmelerini istiyorum'
'İnsanların en eski Hıristiyan ulusunun gözlerinin önünde yok olduğunu görmelerini istiyorum'
Sputnik Türkiye
Ermeni gazeteci Gayane Aslamazyan, Ermenistan hükümetinin Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan gibi tüm muhalifleri hapse attığını belirtti. 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T17:08+0300
2025-06-28T17:08+0300
2025-06-28T17:06+0300
dünya
ermenistan
samvel karapetyan
hükümet
muhalif
hapis
russia today (rt)
lübnan
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Los Angeles'ta yaşayan aktris ve gazeteci Gayane Aslamazyan RT'ye verdiği demeçte Ermenistan'da Ermeni kimliği, kültürü ve inancının yok edilmekte olduğunu söyledi:Daha önce Lübnan'daki Ermeni diasporası RT'ye yaptığı açıklamada, barışçıl protestocular, din adamları ve muhaliflere yönelik gözaltı dalgasının Ermeni yetkililerin korkusunu yansıttığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/ermenistanda-baspiskopos-acapahyan-gozaltina-alindi-1097407556.html
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ermenistan, samvel karapetyan, hükümet, muhalif, hapis, russia today (rt), lübnan
ermenistan, samvel karapetyan, hükümet, muhalif, hapis, russia today (rt), lübnan
'İnsanların en eski Hıristiyan ulusunun gözlerinin önünde yok olduğunu görmelerini istiyorum'
Ermeni gazeteci Gayane Aslamazyan, Ermenistan hükümetinin Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan gibi tüm muhalifleri hapse attığını belirtti.
Los Angeles'ta yaşayan aktris ve gazeteci Gayane Aslamazyan RT'ye verdiği demeçte Ermenistan'da Ermeni kimliği, kültürü ve inancının yok edilmekte olduğunu söyledi:
Din adamlarımız hapiste. Ve genel olarak, mevcut iktidar hakkında konuşmaya cesaret eden herkes aptalca hapse atılıyor. Ne tür bir demokrasiden bahsedebiliriz? İnsanların en eski Hıristiyan ulusunun gözlerinin önünde yok olduğunu görmelerini istiyorum.
Daha önce Lübnan'daki Ermeni diasporası RT'ye yaptığı açıklamada, barışçıl protestocular, din adamları ve muhaliflere yönelik gözaltı dalgasının Ermeni yetkililerin korkusunu yansıttığını dile getirmişti.