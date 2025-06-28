https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/icardi-wanda-nara-krizinde-polis-devreye-girdi-bayginlik-gecirdi-1097413248.html
Icardi-Wanda Nara krizinde polis devreye girdi: Baygınlık geçirdi
Icardi-Wanda Nara krizinde polis devreye girdi: Baygınlık geçirdi
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında çocuk krizi yaşandı. Icardi çocuklarını görmek için Wanda'nın evine gitti ancak kapı... 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T11:49+0300
2025-06-28T11:49+0300
2025-06-28T11:49+0300
spor
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mauro icardi
arjantin
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile resmen boşandığı eşi Wanda Nara arasında çocukları nedeniyle yaşanan kriz, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Çocuklarını görmek için Wanda’nın evine giden Icardi, beklemediği bir engelle karşılaştı.Kapı açılmayınca polis devreye girdiIcardi, çocuklarını görme yetkisine sahip olmasına rağmen Wanda Nara'nın kapıyı açmaması üzerine büyük bir gerginlik yaşandı. Saatler süren bekleyişin ardından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Kriz yaklaşık 10 saat sürdü.Wanda Nara baygınlık geçirdi i̇ddiasıArjantin basınında manşetlere taşınan olayda, gerginliğin ardından Wanda Nara'nın baygınlık geçirdiği öne sürüldü. Olay anına ait görüntülerde Icardi’nin dışarda bekleyişi yer aldı. Polis müdahalesi sonrasında, Icardi çocuklarına kavuştu.Türkiye’ye dönüş tarihi belirsizleştiYaşanan bu kriz, Icardi'nin Türkiye’ye dönüş planlarını da etkileyebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/meteoroloji-istanbul-icin-saat-verdi-bunaltici-sicaklarin-ardindan-gok-gurultulu-saganak-surprizi-1097410352.html
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wanda nara, mauro icardi, arjantin
wanda nara, mauro icardi, arjantin
Icardi-Wanda Nara krizinde polis devreye girdi: Baygınlık geçirdi
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında çocuk krizi yaşandı. Icardi çocuklarını görmek için Wanda'nın evine gitti ancak kapı açılmayınca polis çağrıldı. Arjantin basını, Wanda'nın baygınlık geçirdiğini iddia etti. Olay, Icardi’nin Türkiye’ye dönüş tarihini de etkileyebilir.
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile resmen boşandığı eşi Wanda Nara arasında çocukları nedeniyle yaşanan kriz, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Çocuklarını görmek için Wanda’nın evine giden Icardi, beklemediği bir engelle karşılaştı.
Kapı açılmayınca polis devreye girdi
Icardi, çocuklarını görme yetkisine sahip olmasına rağmen Wanda Nara'nın kapıyı açmaması üzerine büyük bir gerginlik yaşandı. Saatler süren bekleyişin ardından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Kriz yaklaşık 10 saat sürdü.
Wanda Nara baygınlık geçirdi i̇ddiası
Arjantin basınında manşetlere taşınan olayda, gerginliğin ardından Wanda Nara'nın baygınlık geçirdiği öne sürüldü. Olay anına ait görüntülerde Icardi’nin dışarda bekleyişi yer aldı. Polis müdahalesi sonrasında, Icardi çocuklarına kavuştu.
Türkiye’ye dönüş tarihi belirsizleşti
Yaşanan bu kriz, Icardi'nin Türkiye’ye dönüş planlarını da etkileyebilir.