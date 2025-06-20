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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/ekrem-imamoglunun-diploma-davasina-bakan-heyetin-gorev-yeri-degisti-1097198727.html
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasına bakan heyetin görev yeri değişti
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasına bakan heyetin görev yeri değişti
Sputnik Türkiye
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yayımladığı 2025 Ana Kararnamesi kapsamında 4 bin 36 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi. Ekrem İmamoğlu’nun... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesini yayımladı. Kararnameyle, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere toplam 4 bin 36 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi. Ayrıca, 24 ilin başsavcısı da değişti.Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan heyetin görev yerinde değişiklikKararnamede en dikkat çeken değişikliklerden biri, İstanbul Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin açtığı davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyeti oldu. Heyetin başkanı Recep Şendil ve İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Dr. Gün Yazıcı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ne getirildi. Heyette yalnızca Neslihan Türkcan Demir görevine devam ediyor.Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart’ta verdiği diploma iptali kararını 6 Mayıs’ta İstanbul İdare Mahkemesi’ne taşıdı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 20 Nisan’da verdiği ara kararla üniversiteden 23 belge ve iptale gerekçe olan ‘yokluk ve açık hata’ iddialarına dair detaylı açıklama istedi.Mahkeme, belgelerin 13 Haziran’a kadar kendilerine iletilmesini talep ederken üniversite, istenen 23 belge için mahkemeye bir yazı göndererek kararda istenen bilgi ve belgelerin temini için 30 günlük ek süre talep etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/hsk-kararnamesi-aciklandi-dort-binden-fazla-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1097194420.html
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hsk, ekrem i̇mamoğlu, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasına bakan heyetin görev yeri değişti

17:36 20.06.2025 (güncellendi: 17:47 20.06.2025)
© AAHakimler
Hakimler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AA
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Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yayımladığı 2025 Ana Kararnamesi kapsamında 4 bin 36 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi. Ekrem İmamoğlu’nun 'diploma iptali' davasına bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyetinde de dikkat çeken değişiklikler yaşandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesini yayımladı. Kararnameyle, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere toplam 4 bin 36 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi. Ayrıca, 24 ilin başsavcısı da değişti.

Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan heyetin görev yerinde değişiklik

Kararnamede en dikkat çeken değişikliklerden biri, İstanbul Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin açtığı davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyeti oldu. Heyetin başkanı Recep Şendil ve İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Dr. Gün Yazıcı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ne getirildi. Heyette yalnızca Neslihan Türkcan Demir görevine devam ediyor.
Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart’ta verdiği diploma iptali kararını 6 Mayıs’ta İstanbul İdare Mahkemesi’ne taşıdı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 20 Nisan’da verdiği ara kararla üniversiteden 23 belge ve iptale gerekçe olan ‘yokluk ve açık hata’ iddialarına dair detaylı açıklama istedi.
Mahkeme, belgelerin 13 Haziran’a kadar kendilerine iletilmesini talep ederken üniversite, istenen 23 belge için mahkemeye bir yazı göndererek kararda istenen bilgi ve belgelerin temini için 30 günlük ek süre talep etmişti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
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HSK kararnamesi açıklandı: Dört binden fazla hakim ve savcının görev yeri değişti
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