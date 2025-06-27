https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/trump-onumuzdeki-hafta-icinde-gazzede-ateskes-saglanacagini-dusunuyoruz-1097408622.html
Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz
Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin önümüzdeki hafta içinde sağlanacağını söyledi. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T23:43+0300
2025-06-27T23:43+0300
2025-06-28T00:01+0300
dünya
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gazze şeridi
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ABD Başkanı Donald Trump Gazze Şeridi'nde ateşkesin önümüzdeki hafta içinde sağlanacağını söyledi.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz" dedi.
gazze
gazze şeridi
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donald trump, gazze, gazze şeridi, abd, i̇srail, i̇srail-filistin
donald trump, gazze, gazze şeridi, abd, i̇srail, i̇srail-filistin
Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz
23:43 27.06.2025 (güncellendi: 00:01 28.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin önümüzdeki hafta içinde sağlanacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump Gazze Şeridi'nde ateşkesin önümüzdeki hafta içinde sağlanacağını söyledi.
Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz" dedi.