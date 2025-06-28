https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/abd-disisleri-ukraynayi-destekliyoruz-ancak-catismanin-cozumune-odaklaniyoruz-1097428541.html

ABD Dışişleri: Ukrayna'yı destekliyoruz ancak çatışmanın çözümüne odaklanıyoruz

ABD Dışişleri: Ukrayna'yı destekliyoruz ancak çatışmanın çözümüne odaklanıyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bruce, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini ancak çatışmaya diplomatik bir çözüm bulmaya odaklandığını belirtti. 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T21:50+0300

2025-06-28T21:50+0300

2025-06-28T21:48+0300

dünya

tammy bruce

abd dışişleri bakanlığı

abd

ukrayna

çatışma

diplomatik çözüm

fox news

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ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, Fox News’e verdiği demeçte ABD'nin Ukrayna'yı destekleyen ana taraf olmaya devam ettiğini ancak çatışmaya diplomatik bir çözüm bulmaya odaklandığını söyledi.Bruce, "Ukrayna'yı en çok destekleyen biziz, bu konuda en açık sözlü olan da biziz. Elbette onlara yardım ettik, zirvelerin ve barış görüşmelerinin niteliğini yönlendirdik, diplomasimiz devam ediyor, müzakereler devam ediyor ve kesinlikle buna odaklanmış durumdayız" dedi.Bruce ayrıca, Ukrayna'daki çatışmanın, pek çok ülkenin devam etmesine katkıda bulunması nedeniyle halihazırda ‘çok uluslu bir cepheye’ dönüşmüş durumda olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/putin-rusya-ukrayna-ile-ucuncu-tur-muzakerelere-hazir-1097401722.html

abd

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tammy bruce, abd dışişleri bakanlığı, abd, ukrayna, çatışma, diplomatik çözüm, fox news