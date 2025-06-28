https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/abd-disisleri-ukraynayi-destekliyoruz-ancak-catismanin-cozumune-odaklaniyoruz-1097428541.html
ABD Dışişleri: Ukrayna'yı destekliyoruz ancak çatışmanın çözümüne odaklanıyoruz
ABD Dışişleri: Ukrayna'yı destekliyoruz ancak çatışmanın çözümüne odaklanıyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bruce, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini ancak çatışmaya diplomatik bir çözüm bulmaya odaklandığını belirtti. 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T21:50+0300
2025-06-28T21:50+0300
2025-06-28T21:48+0300
dünya
tammy bruce
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abd
ukrayna
çatışma
diplomatik çözüm
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ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, Fox News’e verdiği demeçte ABD'nin Ukrayna'yı destekleyen ana taraf olmaya devam ettiğini ancak çatışmaya diplomatik bir çözüm bulmaya odaklandığını söyledi.Bruce, "Ukrayna'yı en çok destekleyen biziz, bu konuda en açık sözlü olan da biziz. Elbette onlara yardım ettik, zirvelerin ve barış görüşmelerinin niteliğini yönlendirdik, diplomasimiz devam ediyor, müzakereler devam ediyor ve kesinlikle buna odaklanmış durumdayız" dedi.Bruce ayrıca, Ukrayna'daki çatışmanın, pek çok ülkenin devam etmesine katkıda bulunması nedeniyle halihazırda ‘çok uluslu bir cepheye’ dönüşmüş durumda olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/putin-rusya-ukrayna-ile-ucuncu-tur-muzakerelere-hazir-1097401722.html
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tammy bruce, abd dışişleri bakanlığı, abd, ukrayna, çatışma, diplomatik çözüm, fox news
tammy bruce, abd dışişleri bakanlığı, abd, ukrayna, çatışma, diplomatik çözüm, fox news
ABD Dışişleri: Ukrayna'yı destekliyoruz ancak çatışmanın çözümüne odaklanıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bruce, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini ancak çatışmaya diplomatik bir çözüm bulmaya odaklandığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, Fox News’e verdiği demeçte ABD'nin Ukrayna'yı destekleyen ana taraf olmaya devam ettiğini ancak çatışmaya diplomatik bir çözüm bulmaya odaklandığını söyledi.
Bruce, "Ukrayna'yı en çok destekleyen biziz, bu konuda en açık sözlü olan da biziz. Elbette onlara yardım ettik, zirvelerin ve barış görüşmelerinin niteliğini yönlendirdik, diplomasimiz devam ediyor, müzakereler devam ediyor ve kesinlikle buna odaklanmış durumdayız" dedi.
Bruce ayrıca, Ukrayna'daki çatışmanın, pek çok ülkenin devam etmesine katkıda bulunması nedeniyle halihazırda ‘çok uluslu bir cepheye’ dönüşmüş durumda olduğunu kaydetti.