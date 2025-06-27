https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/zaharova-ukrayna-ordusunun-cinli-gazeteciye-saldirisi-teror-eylemidir---1097374574.html
Zaharova: Ukrayna ordusunun Çinli gazeteciye saldırısı terör eylemidir
Zaharova: Ukrayna ordusunun Çinli gazeteciye saldırısı terör eylemidir
Sputnik Türkiye
Zaharova, Ukrayna ordusunun Çinli gazetecilere yönelik saldırısını terörist bir eylem olarak nitelendirdi. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T00:53+0300
2025-06-27T00:53+0300
2025-06-27T00:53+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde Çinli televizyon kanalının ekibine yönelik doğrudan saldırısının, Kiev’in Özel Askeri Operasyon (SVO) sürecinde yaşananları objektif bir şekilde aktarmak isteyen tüm medya temsilcilerini fiilen ortadan kaldırma niyetinde olduğunu gösterdiğini ve bunun terörist bir saldırı olduğunu belirtti. Zaharova Telegram kanalında, "Bu terörist saldırı sonucunda TV şirketinin bir gazetecisi yaralandı. Aynı zamanda üzerinde PRESS yazılı kurşun geçirmez bir yelek giyiyordu. Muhabir şu anda Kursk'ta bir hastanede tedavi görüyor. Çin TV kanalının film ekibine yönelik hedefli saldırı, Kiev rejiminin özel askeri operasyon sırasında olup bitenler hakkında objektif bilgi sağlamaya çalışan tüm medya temsilcilerini susturma ve fiilen ortadan kaldırma niyetinin açık bir göstergesidir." yazdı. Zaharova, "Konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar, UNESCO Genel Direktörü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi, Ukraynalı Bandera yanlılarının terörist eylemlerine derhal tepki vermeli ve gerekli değerlendirmeyi yapmalıdır." ifadelerini kullandı. Sözcü, “Küçük bir not: Çinli muhabire acil şifalar diliyoruz!” diye de ekledi.Daha önce güvenlik güçlerinden bir kaynak, yaptığı açıklamada, Çin’in Phoenix televizyon kanalının muhabirinin Kursk bölgesinde sivillerle ilgili bir haber hazırlarken İHA saldırısı sonucu yaralandığını bildirmişti. Ardından bölge valisi vekili Aleksandr Hinştein, muhabirin kafatası travması ve parietal bölgede ezikler bulunduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/bakude-patlama-korkuttu-azerbaycan-baskentinde-alevler-goge-yukseldi-1097374464.html
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kursk, ukrayna, kiev, unesco, agi̇t, sözcü, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
kursk, ukrayna, kiev, unesco, agi̇t, sözcü, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
Zaharova: Ukrayna ordusunun Çinli gazeteciye saldırısı terör eylemidir
Zaharova, Ukrayna ordusunun Çinli gazetecilere yönelik saldırısını terörist bir eylem olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde Çinli televizyon kanalının ekibine yönelik doğrudan saldırısının, Kiev’in Özel Askeri Operasyon (SVO) sürecinde yaşananları objektif bir şekilde aktarmak isteyen tüm medya temsilcilerini fiilen ortadan kaldırma niyetinde olduğunu gösterdiğini ve bunun terörist bir saldırı olduğunu belirtti.
Zaharova Telegram kanalında, "Bu terörist saldırı sonucunda TV şirketinin bir gazetecisi yaralandı. Aynı zamanda üzerinde PRESS yazılı kurşun geçirmez bir yelek giyiyordu. Muhabir şu anda Kursk'ta bir hastanede tedavi görüyor. Çin TV kanalının film ekibine yönelik hedefli saldırı, Kiev rejiminin özel askeri operasyon sırasında olup bitenler hakkında objektif bilgi sağlamaya çalışan tüm medya temsilcilerini susturma ve fiilen ortadan kaldırma niyetinin açık bir göstergesidir." yazdı.
Zaharova, "Konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar, UNESCO Genel Direktörü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi, Ukraynalı Bandera yanlılarının terörist eylemlerine derhal tepki vermeli ve gerekli değerlendirmeyi yapmalıdır." ifadelerini kullandı. Sözcü, “Küçük bir not: Çinli muhabire acil şifalar diliyoruz!” diye de ekledi.
Daha önce güvenlik güçlerinden bir kaynak, yaptığı açıklamada, Çin’in Phoenix televizyon kanalının muhabirinin Kursk bölgesinde sivillerle ilgili bir haber hazırlarken İHA saldırısı sonucu yaralandığını bildirmişti. Ardından bölge valisi vekili Aleksandr Hinştein, muhabirin kafatası travması ve parietal bölgede ezikler bulunduğunu açıklamıştı.