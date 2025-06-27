https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/bakude-patlama-korkuttu-azerbaycan-baskentinde-alevler-goge-yukseldi-1097374464.html
Bakü'de patlama korkuttu: Azerbaycan başkentinde alevler göğe yükseldi
Bakü'de patlama korkuttu: Azerbaycan başkentinde alevler göğe yükseldi
Sputnik Türkiye
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Yasamal bölgesinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dumanlar ve alevler çevredeki gökdelenlerin üzerinden... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T00:48+0300
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Bakü’de, film stüdyosundaki piroteknik malzemelerin infilak etmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi.Yerel medya, patlamanın Bakü'deki Cafer Cabbarlı Film Stüdyosu’nda yaşandığını ve film çekimleri için kullanılan piroteknik malzemelerin infilak ettiğini bildirdi. Patlamanın hemen ardından gökyüzüne yükselen dumanlar kent genelinde panik yarattı.Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ise Bakü’deki patlamanın film stüdyosunun piroteknik malzeme deposunda meydana geldiğini doğrularken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/igdir-nahcivan-hattindan-gaz-akisi-basladi-yilda-500-milyon-metrekup-dogal-gaz-tasinabilecek-1094228882.html
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azerbaycan, bakü, patlama, büyük patlama, sinema, sinema salonu, sinema filmi, sinema tv sendikası, sinema yasası, yabancı sinema
Bakü'de patlama korkuttu: Azerbaycan başkentinde alevler göğe yükseldi
00:48 27.06.2025 (güncellendi: 00:56 27.06.2025)
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Yasamal bölgesinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dumanlar ve alevler çevredeki gökdelenlerin üzerinden yükselirken, patlamanın Bakü'deki Cafer Cabbarlı Film Stüdyosu’nda yaşandığı açıklandı.
Bakü’de, film stüdyosundaki piroteknik malzemelerin infilak etmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi.
Yerel medya, patlamanın Bakü'deki Cafer Cabbarlı Film Stüdyosu’nda yaşandığını ve film çekimleri için kullanılan piroteknik malzemelerin infilak ettiğini bildirdi. Patlamanın hemen ardından gökyüzüne yükselen dumanlar kent genelinde panik yarattı.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ise Bakü’deki patlamanın film stüdyosunun piroteknik malzeme deposunda meydana geldiğini doğrularken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı.