https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/zaharova-hollandanin-kirim-tatarlari-soykirimina-iliskin-karari-propaganda-1097397401.html

Zaharova: Hollanda'nın Kırım Tatarları ‘soykırımına’ ilişkin kararı propaganda

Zaharova: Hollanda'nın Kırım Tatarları ‘soykırımına’ ilişkin kararı propaganda

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hollanda’nın Kırım Tatarlarının sürgününü ‘soykırım’ olarak tanıyan kararını propaganda olarak nitelendirdi. 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T16:41+0300

2025-06-27T16:41+0300

2025-06-27T16:39+0300

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mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

hollanda

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sovyetler birliği

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Hollanda Temsilciler Meclisi’nin Kırım Tatarlarının 1944 yılında Sovyetler Birliği tarafından sürgün edilmesini ‘soykırım’ olarak tanıyan kararını değerlendiren Zaharova, Hollandalı parlamenterlerin Rusya'nın tarihindeki trajik bir sayfayı propaganda amacıyla kullandıklarını söyledi.Zaharova, "Bu kararı ortaya atan ve destekleyen Hollandalı parlamenterlerin, Kırım Tatarlarıiçin tarihi adalet arama ihtiyacı dışında başka şeyler amaçladıkları çokaçık. Ülkemizin tarihindeki bu trajik sayfayı sadece propaganda amacıyla kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.Zaharova, Hollandalı parlamenterlerin Kırım'ın yerli nüfusunun haklarını ihlal etmeye odaklanarak geçmişle bugün arasında bir tür paralellik kurma girişimlerinin hiçbir dayanağının bulunmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:Zaharova ayrıca, Kırım'ın şu anda tüm milletlerden insanların eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu, barış ve karşılıklı anlayış içinde yaşadığı müreffeh bir Rus bölgesine dönüştüğünü belirtti.

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, hollanda, kırım tatarları, sovyetler birliği, rusya, kırım