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Zaharova: Hollanda'nın Kırım Tatarları ‘soykırımına’ ilişkin kararı propaganda
Zaharova: Hollanda'nın Kırım Tatarları ‘soykırımına’ ilişkin kararı propaganda
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hollanda’nın Kırım Tatarlarının sürgününü ‘soykırım’ olarak tanıyan kararını propaganda olarak nitelendirdi. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T16:41+0300
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dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
hollanda
kırım tatarları
sovyetler birliği
rusya
kırım
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Hollanda Temsilciler Meclisi’nin Kırım Tatarlarının 1944 yılında Sovyetler Birliği tarafından sürgün edilmesini ‘soykırım’ olarak tanıyan kararını değerlendiren Zaharova, Hollandalı parlamenterlerin Rusya'nın tarihindeki trajik bir sayfayı propaganda amacıyla kullandıklarını söyledi.Zaharova, "Bu kararı ortaya atan ve destekleyen Hollandalı parlamenterlerin, Kırım Tatarlarıiçin tarihi adalet arama ihtiyacı dışında başka şeyler amaçladıkları çokaçık. Ülkemizin tarihindeki bu trajik sayfayı sadece propaganda amacıyla kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.Zaharova, Hollandalı parlamenterlerin Kırım'ın yerli nüfusunun haklarını ihlal etmeye odaklanarak geçmişle bugün arasında bir tür paralellik kurma girişimlerinin hiçbir dayanağının bulunmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:Zaharova ayrıca, Kırım'ın şu anda tüm milletlerden insanların eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu, barış ve karşılıklı anlayış içinde yaşadığı müreffeh bir Rus bölgesine dönüştüğünü belirtti.
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, hollanda, kırım tatarları, sovyetler birliği, rusya, kırım

Zaharova: Hollanda'nın Kırım Tatarları ‘soykırımına’ ilişkin kararı propaganda

16:41 27.06.2025
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hollanda’nın Kırım Tatarlarının sürgününü ‘soykırım’ olarak tanıyan kararını propaganda olarak nitelendirdi.
Hollanda Temsilciler Meclisi’nin Kırım Tatarlarının 1944 yılında Sovyetler Birliği tarafından sürgün edilmesini ‘soykırım’ olarak tanıyan kararını değerlendiren Zaharova, Hollandalı parlamenterlerin Rusya'nın tarihindeki trajik bir sayfayı propaganda amacıyla kullandıklarını söyledi.
Zaharova, "Bu kararı ortaya atan ve destekleyen Hollandalı parlamenterlerin, Kırım Tatarlarıiçin tarihi adalet arama ihtiyacı dışında başka şeyler amaçladıkları çokaçık. Ülkemizin tarihindeki bu trajik sayfayı sadece propaganda amacıyla kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.
Zaharova, Hollandalı parlamenterlerin Kırım'ın yerli nüfusunun haklarını ihlal etmeye odaklanarak geçmişle bugün arasında bir tür paralellik kurma girişimlerinin hiçbir dayanağının bulunmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
Hollandalı parlamenterlere, tarihimize uygulamaya çalıştıkları ‘modern kriterlerleri’ kullanarak, kendi ülkelerinin tarihini daha derinlemesine incelemelerini ve aynı zamanda 1945-1949 yıllarında Endonezya'nın bağımsızlığı için verilen savaş sırasında Hollandalı askerlerin yaptıklarını soykırım olarak tanıma olasılığını analiz etmelerini tavsiye ediyoruz.
Zaharova ayrıca, Kırım'ın şu anda tüm milletlerden insanların eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu, barış ve karşılıklı anlayış içinde yaşadığı müreffeh bir Rus bölgesine dönüştüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
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