https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/trump-iranla-gelecek-hafta-gorusecegiz-1097405331.html
Trump: İran'la gelecek hafta görüşeceğiz
Trump: İran'la gelecek hafta görüşeceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın diyalog talebinde bulunduğunu ve gelecek hafta görüşmelerin başlayacağını açıkladı. İran’da nükleer tesislerin tam isabetle... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T19:30+0300
2025-06-27T19:30+0300
2025-06-27T20:13+0300
dünya
i̇ran
donald trump
abd
nükleer füze
nükleer
saldırı
bombalı saldırı
saldırı girişimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/10/1097050121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b34145f3d149dcb97ce07e16c72b604.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.Trump, "İran'da tam istediğimiz yeri vurduk. Vurulan tesis taşların altında kaldı. İran'ın nükleer programlarına geri döneceklerini sanmıyorum. İran bizimle görüşmek istiyor. İran'la gelecek hafta görüşeceğiz” dedi.Ticaret hakkında konuşan Trump "Sınırdan yasa dışı geçişler sınırlandı. Tekrar saygı duyulan bir ülkeyiz. Çin'le birlikte ticaret yapacağız. LGBT'yle okullarda çocukların kontrolünü kaybediyoruz. Hayatı normale çevirmek biraz zorlu olacak'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/abd-yuksek-mahkemesinden-trump-lehine-tarihi-karar-federal-yargiclarin-yetkileri-kisitlandi-1097399622.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/10/1097050121_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b50b54341ccffac427002b63b75d6eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, donald trump, abd, nükleer füze, nükleer, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi
i̇ran, donald trump, abd, nükleer füze, nükleer, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi
Trump: İran'la gelecek hafta görüşeceğiz
19:30 27.06.2025 (güncellendi: 20:13 27.06.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın diyalog talebinde bulunduğunu ve gelecek hafta görüşmelerin başlayacağını açıkladı. İran’da nükleer tesislerin tam isabetle vurulduğunu belirten Trump, İran'ın nükleer programına dönemeyeceğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.
Trump, "İran'da tam istediğimiz yeri vurduk. Vurulan tesis taşların altında kaldı. İran'ın nükleer programlarına geri döneceklerini sanmıyorum. İran bizimle görüşmek istiyor. İran'la gelecek hafta görüşeceğiz” dedi.
Ticaret hakkında konuşan Trump "Sınırdan yasa dışı geçişler sınırlandı. Tekrar saygı duyulan bir ülkeyiz. Çin'le birlikte ticaret yapacağız. LGBT'yle okullarda çocukların kontrolünü kaybediyoruz. Hayatı normale çevirmek biraz zorlu olacak'' açıklamasında bulundu.