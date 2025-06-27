https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/abd-yuksek-mahkemesinden-trump-lehine-tarihi-karar-federal-yargiclarin-yetkileri-kisitlandi-1097399622.html
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump lehine tarihi karar: Federal yargıçların yetkileri kısıtlandı, Başkan'ın genişletildi
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump lehine tarihi karar: Federal yargıçların yetkileri kısıtlandı, Başkan'ın genişletildi
Sputnik Türkiye
ABD Yüksek Mahkemesi, federal mahkemelerin başkanlık kararlarını ülke genelinde durdurmasına olanak tanıyan "evrensel tedbir" yetkisini kaldırdı. Karar... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T17:35+0300
2025-06-27T17:35+0300
2025-06-27T17:37+0300
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ABD Yüksek Mahkemesi, başkanlık emirlerine yönelik yargı denetimini sınırlayan tarihi bir karar aldı. Federal mahkemelerin artık Başkan Donald Trump’ın yürütme kararlarını ülke çapında geçici olarak durdurmasına olanak tanıyan "universal injunction" yani evrensel tedbir yetkisi ortadan kaldırıldı.Yargıç Thomas: “Federal mahkemeler evrensel tedbir veremez”Karara dair açıklama yapan Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas, şu ifadeyi kullandı:“Mahkeme bugün federal mahkemelerin sözde evrensel tedbirler veremeyeceğine hükmetti.”Bu yorum, mahkemelerin yalnızca başvuran taraflar için karar alabileceğini ve artık ulusal ölçekte yürütmeyi durdurma gücüne sahip olmadığını vurguluyor.Trump’ın yetkilerine yargı zırhıKararla birlikte, Başkan Trump’ın politikalarının ülke çapında engellenmesini sağlayan yargı kararları artık geçmişte kalacak. Bu da Trump’ın göçmenlikten çevre düzenlemelerine kadar pek çok alanda aldığı başkanlık kararlarının, bireysel davalar dışında durdurulamayacağı anlamına geliyor.Siyasi dengelerde yeni dönem başladı mı?Uzmanlara göre bu karar, yargının yürütme üzerindeki kontrolünü kısıtlarken, başkanlık makamının güç dengesinde daha etkin hale gelmesine yol açabilir. Özellikle 2024 sonrası Trump’ın yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde bu kararın siyasi etkileri de uzun vadede tartışma yaratabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/hollanda-kralicesi-maximadan-trumpa-olay-mimik-canli-yayinda-dalga-gecti-1097390266.html
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abd, başkan, yargı, abd yüksek mahkemesi, abd yüksek mahkemesi
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump lehine tarihi karar: Federal yargıçların yetkileri kısıtlandı, Başkan'ın genişletildi
17:35 27.06.2025 (güncellendi: 17:37 27.06.2025)
ABD Yüksek Mahkemesi, federal mahkemelerin başkanlık kararlarını ülke genelinde durdurmasına olanak tanıyan "evrensel tedbir" yetkisini kaldırdı. Karar, Trump’ın icraatlarına karşı yargı engelini daraltıyor.
ABD Yüksek Mahkemesi, başkanlık emirlerine yönelik yargı denetimini sınırlayan tarihi bir karar aldı. Federal mahkemelerin artık Başkan Donald Trump’ın yürütme kararlarını ülke çapında geçici olarak durdurmasına olanak tanıyan "universal injunction" yani evrensel tedbir yetkisi ortadan kaldırıldı.
Yargıç Thomas: “Federal mahkemeler evrensel tedbir veremez”
Karara dair açıklama yapan Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas, şu ifadeyi kullandı:
“Mahkeme bugün federal mahkemelerin sözde evrensel tedbirler veremeyeceğine hükmetti.”
Bu yorum, mahkemelerin yalnızca başvuran taraflar için karar alabileceğini ve artık ulusal ölçekte yürütmeyi durdurma gücüne sahip olmadığını vurguluyor.
Trump’ın yetkilerine yargı zırhı
Kararla birlikte, Başkan Trump’ın politikalarının ülke çapında engellenmesini sağlayan yargı kararları artık geçmişte kalacak. Bu da Trump’ın göçmenlikten çevre düzenlemelerine kadar pek çok alanda aldığı başkanlık kararlarının, bireysel davalar dışında durdurulamayacağı anlamına geliyor.
Siyasi dengelerde yeni dönem başladı mı?
Uzmanlara göre bu karar, yargının yürütme üzerindeki kontrolünü kısıtlarken, başkanlık makamının güç dengesinde daha etkin hale gelmesine yol açabilir. Özellikle 2024 sonrası Trump’ın yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde bu kararın siyasi etkileri de uzun vadede tartışma yaratabilir.