https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/trump-hamaneyi-olumden-ben-kurtardim-1097406448.html

Trump: Hamaney'i ölümden ben kurtardım

Trump: Hamaney'i ölümden ben kurtardım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran dini lideri Ali Hamaney'e karşı sert açıklamalarda bulundu. Trump, Hamaney'in yerini bildiğini ancak... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T20:47+0300

2025-06-27T20:47+0300

2025-06-27T20:47+0300

dünya

donald trump

i̇ran

abd

nükleer

nükleer füze

nükleer silah

i̇ran nükleer anlaşması

nükleer savaş

i̇ran nükleer görüşmeleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097322956_0:3:1184:669_1920x0_80_0_0_c309196f10c1460c082433e5550519fe.png

Trump, İran dini lideri Ali Hamaney'in açıklamalarına sert şekilde yanıt verdi.Truth Social hesabından Trump ''Sözde 'Yüce Lider' Ayetullah Ali Hamaney’in, savaşla harap olmuş İran adlı ülkenin başındaki bu adamın, İsrail’le olan savaşı kazandığını bu kadar açık ve cahilce ilan etmesi neden? Oysa bu ifadenin bir yalan olduğunu kendisi de çok iyi biliyor. Büyük bir inanca sahip biri olarak, yalan söylememesi gerekir. Ülkesi yerle bir oldu, üç kötü niyetli nükleer tesisi YOK EDİLDİ ve onun nerede saklandığını KESİNLİKLE biliyordum. İsrail’in veya Dünyanın En Büyük ve En Güçlü Ordusu olan ABD Silahlı Kuvvetleri’nin onu öldürmesine izin vermedim. ONU ÇOK KÖTÜ VE AŞAĞILAYICI BİR ÖLÜMDEN KURTARDIM. Bana “TEŞEKKÜRLER BAŞKAN TRUMP!” demesine gerek yok ama yine de bunu söylemedi'' dedi.'O gün büyük bir saldırı planlanıyordu'12 gün süren gerilim hakkında konuşan Trump ''Savaşın son aşamasında, İsrail’in Tahran’a doğru yönelmiş çok sayıda uçağı geri çekmesini bizzat emrettim. O gün büyük bir saldırı planlanıyordu, belki de nihai darbe vurulacaktı! Bu, savaşın açık ara en büyük saldırısı olacaktı. Büyük bir yıkım yaşanacak, çok sayıda İranlı hayatını kaybedecekti. Son günlerde yaptığım çalışmalar, yaptırımların kaldırılması ve İran’ın tam, hızlı ve kapsamlı bir şekilde toparlanmasına imkan tanıyacak başka adımlar üzerindeydi. Yaptırımlar şu anda CAN YAKIYOR! Ama bunun yerine, bana öfke, nefret ve tiksinti dolu bir açıklama yapıldı ve hemen tüm yaptırım hafifletme çalışmalarını ve diğer çabaları durdurdum'' açıklamasında bulundu.'Sürekli öfkeli, saldırgan ve mutsuzlar'İran'ın yeniden küresel düzenin içine girmesi gerektiğini belirten ABD Başkanı Donald Trump şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/trump-iranla-gelecek-hafta-gorusecegiz-1097405331.html

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, i̇ran, abd, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, i̇ran nükleer anlaşması, nükleer savaş, i̇ran nükleer görüşmeleri, nükleer silah, nükleer denizaltı