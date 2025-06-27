Trump: Hamaney'i ölümden ben kurtardım

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
1 yıl ceza, 18 gün hapis: 10. Yargı Paketi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Z kuşağı hak ettiğini istiyor’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Ceren Gündoğu: 'Yazmak benim için bir iyileşme hali'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka psikiyatrist bakışıyla psikolojik destek verebilir mi, vermeli mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
NATO zirvesi sonuç bildirisi neden tek sayfaya düşürüldü?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
OZEL HABER
Erdoğan ‘F-35’ dedi: ABD şifre vermezse uçamayan uçağın karnesi
16:23
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
16 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hava savunma gündemi: S-400’ler neden önemli?
17:49
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
18:17
9 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
18:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
İnsan vücudunda biriken sessiz tehdit: Mikroplastikler
19:15
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ustalığın gizli formülü: ‘Püf’
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
21:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
TBMM'nin çalışma süresi neden uzatıldı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazeteci Barış Mutlu: ‘NATO’nun askeri ve parasal problemlerden ziyade ideolojik bir problemi var’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Derya Deniz Dalgın: ‘Para gönderirken açıklama yazmayı ihmal etmeyin’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Sezen Aksu'nun geçmişi, albümleri, müzik dünyasına katkıları...
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekli maaşları ne olacak?
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
İsrail-İran ateşkesi kalıcı olur mu? Batı'nın rejim değişikliği söylemleri gerçekçi mi?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları Antarktika’da: Mikroplastik araştırması
17:48
2 dk
SESLİ HABER
Apollo’dan Artemis’e: Ay yolculuğu neden eskisinden daha zor?
17:53
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
18:15
9 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Erdoğan, Macron'la eğlendi
18:27
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:34
10 dk
SESLİ HABER
'Üzerinde güneş batmayan hat' 500-T'nin yeni güzergahı belli oldu
18:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
'Kar Beyaz' şarkısıyla adını duyurmuştu
22:25
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/trump-hamaneyi-olumden-ben-kurtardim-1097406448.html
Trump: Hamaney'i ölümden ben kurtardım
Trump: Hamaney'i ölümden ben kurtardım
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran dini lideri Ali Hamaney'e karşı sert açıklamalarda bulundu. Trump, Hamaney'in yerini bildiğini ancak... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T20:47+0300
2025-06-27T20:47+0300
dünya
donald trump
i̇ran
abd
nükleer
nükleer füze
nükleer silah
i̇ran nükleer anlaşması
nükleer savaş
i̇ran nükleer görüşmeleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097322956_0:3:1184:669_1920x0_80_0_0_c309196f10c1460c082433e5550519fe.png
Trump, İran dini lideri Ali Hamaney'in açıklamalarına sert şekilde yanıt verdi.Truth Social hesabından Trump ''Sözde 'Yüce Lider' Ayetullah Ali Hamaney’in, savaşla harap olmuş İran adlı ülkenin başındaki bu adamın, İsrail’le olan savaşı kazandığını bu kadar açık ve cahilce ilan etmesi neden? Oysa bu ifadenin bir yalan olduğunu kendisi de çok iyi biliyor. Büyük bir inanca sahip biri olarak, yalan söylememesi gerekir. Ülkesi yerle bir oldu, üç kötü niyetli nükleer tesisi YOK EDİLDİ ve onun nerede saklandığını KESİNLİKLE biliyordum. İsrail’in veya Dünyanın En Büyük ve En Güçlü Ordusu olan ABD Silahlı Kuvvetleri’nin onu öldürmesine izin vermedim. ONU ÇOK KÖTÜ VE AŞAĞILAYICI BİR ÖLÜMDEN KURTARDIM. Bana “TEŞEKKÜRLER BAŞKAN TRUMP!” demesine gerek yok ama yine de bunu söylemedi'' dedi.'O gün büyük bir saldırı planlanıyordu'12 gün süren gerilim hakkında konuşan Trump ''Savaşın son aşamasında, İsrail’in Tahran’a doğru yönelmiş çok sayıda uçağı geri çekmesini bizzat emrettim. O gün büyük bir saldırı planlanıyordu, belki de nihai darbe vurulacaktı! Bu, savaşın açık ara en büyük saldırısı olacaktı. Büyük bir yıkım yaşanacak, çok sayıda İranlı hayatını kaybedecekti. Son günlerde yaptığım çalışmalar, yaptırımların kaldırılması ve İran’ın tam, hızlı ve kapsamlı bir şekilde toparlanmasına imkan tanıyacak başka adımlar üzerindeydi. Yaptırımlar şu anda CAN YAKIYOR! Ama bunun yerine, bana öfke, nefret ve tiksinti dolu bir açıklama yapıldı ve hemen tüm yaptırım hafifletme çalışmalarını ve diğer çabaları durdurdum'' açıklamasında bulundu.'Sürekli öfkeli, saldırgan ve mutsuzlar'İran'ın yeniden küresel düzenin içine girmesi gerektiğini belirten ABD Başkanı Donald Trump şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/trump-iranla-gelecek-hafta-gorusecegiz-1097405331.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097322956_48:0:1101:790_1920x0_80_0_0_e82ae01c446f4fcd58198927b790c79e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, i̇ran, abd, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, i̇ran nükleer anlaşması, nükleer savaş, i̇ran nükleer görüşmeleri, nükleer silah, nükleer denizaltı
donald trump, i̇ran, abd, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, i̇ran nükleer anlaşması, nükleer savaş, i̇ran nükleer görüşmeleri, nükleer silah, nükleer denizaltı

Trump: Hamaney'i ölümden ben kurtardım

20:47 27.06.2025
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran dini lideri Ali Hamaney'e karşı sert açıklamalarda bulundu. Trump, Hamaney'in yerini bildiğini ancak öldürülmesine izin vermediğini iddia etti.
Trump, İran dini lideri Ali Hamaney'in açıklamalarına sert şekilde yanıt verdi.
Truth Social hesabından Trump ''Sözde 'Yüce Lider' Ayetullah Ali Hamaney’in, savaşla harap olmuş İran adlı ülkenin başındaki bu adamın, İsrail’le olan savaşı kazandığını bu kadar açık ve cahilce ilan etmesi neden? Oysa bu ifadenin bir yalan olduğunu kendisi de çok iyi biliyor. Büyük bir inanca sahip biri olarak, yalan söylememesi gerekir. Ülkesi yerle bir oldu, üç kötü niyetli nükleer tesisi YOK EDİLDİ ve onun nerede saklandığını KESİNLİKLE biliyordum. İsrail’in veya Dünyanın En Büyük ve En Güçlü Ordusu olan ABD Silahlı Kuvvetleri’nin onu öldürmesine izin vermedim. ONU ÇOK KÖTÜ VE AŞAĞILAYICI BİR ÖLÜMDEN KURTARDIM. Bana “TEŞEKKÜRLER BAŞKAN TRUMP!” demesine gerek yok ama yine de bunu söylemedi'' dedi.

'O gün büyük bir saldırı planlanıyordu'

12 gün süren gerilim hakkında konuşan Trump ''Savaşın son aşamasında, İsrail’in Tahran’a doğru yönelmiş çok sayıda uçağı geri çekmesini bizzat emrettim. O gün büyük bir saldırı planlanıyordu, belki de nihai darbe vurulacaktı! Bu, savaşın açık ara en büyük saldırısı olacaktı. Büyük bir yıkım yaşanacak, çok sayıda İranlı hayatını kaybedecekti. Son günlerde yaptığım çalışmalar, yaptırımların kaldırılması ve İran’ın tam, hızlı ve kapsamlı bir şekilde toparlanmasına imkan tanıyacak başka adımlar üzerindeydi. Yaptırımlar şu anda CAN YAKIYOR! Ama bunun yerine, bana öfke, nefret ve tiksinti dolu bir açıklama yapıldı ve hemen tüm yaptırım hafifletme çalışmalarını ve diğer çabaları durdurdum'' açıklamasında bulundu.

'Sürekli öfkeli, saldırgan ve mutsuzlar'

İran'ın yeniden küresel düzenin içine girmesi gerektiğini belirten ABD Başkanı Donald Trump şöyle konuştu:
İran’ın yeniden küresel düzenin içine girmesi gerekiyor, aksi halde durumları daha da kötüleşecek. Sürekli öfkeli, saldırgan ve mutsuzlar ve bu tavır onlara ne kazandırdı? Yanmış, yıkılmış bir ülke, yok olmuş bir ordu, berbat bir ekonomi ve dört bir yanda ÖLÜM. Umutları kalmadı ve bu durum daha da kötüleşecek! İran liderliği keşke anlasaydı: BAL ile daha çok şey kazanılır, SİRKE ile değil. BARIŞ!
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
DÜNYA
Trump: İran'la gelecek hafta görüşeceğiz
19:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала