https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/termometreler-42-dereceye-dayandi-disari-cikmak-isteyenler-icin-kritik-uyari-1097376658.html

Termometreler 42 dereceye dayandı: Dışarı çıkmak isteyenler için kritik uyarı

Termometreler 42 dereceye dayandı: Dışarı çıkmak isteyenler için kritik uyarı

Sputnik Türkiye

27 Haziran Cuma günü yağış beklenmiyor. Diyarbakır 42, Antalya 41, Muğla 40 derece! Meteoroloji aşırı sıcaklara karşı uyardı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de gölgede bile hissedilen sıcaklık rekor seviyelere çıkabilir

2025-06-27T07:09+0300

2025-06-27T07:09+0300

2025-06-27T07:15+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Haziran Cuma günü hava durumu tahminlerine göre bunaltıcı sıcakların etkisi bugünde sürecek. Birçok ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyrederken termometreler 42 dereceye dayandı. Öğle saatlerine dikkatUzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riskine karşı dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde gölgede bile hissedilen sıcaklık değerleri rekor seviyelere ulaşabilir.Marmara’nın güneybatısında rüzgarın şiddeti 50 km/saate ulaşacak. Marmara’da 27 Haziran hava durumu: İstanbul’da sıcaklık 33 dereceyi görecekBalıkesir: 36°C – Az bulutlu ve açıkEdirne: 38°C – Az bulutlu ve açıkİstanbul: 33°C – Az bulutlu ve açıkKırklareli: 35°C – Az bulutlu ve açıkGüneybatıda rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Ege’de kavurucu sıcaklıklar: İzmir 39, Muğla 40 dereceAfyonkarahisar: 33°C – Az bulutlu ve açıkİzmir: 39°C – Az bulutlu ve açıkMuğla: 40°C – Az bulutlu ve açıkUşak: 36°C – Az bulutlu ve açıkAntalya’da hava 41 Derece: Akdeniz’de yağış yokAdana: 37°C – Az bulutlu ve açıkAntalya: 41°C – Az bulutlu ve açıkHatay: 33°C – Az bulutlu ve açıkIsparta: 35°C – Az bulutlu ve açıkİç Anadolu’da hava durumu: Ankara 34, Konya 33 dereceAnkara: 34°C – Az bulutlu ve açıkEskişehir: 35°C – Az bulutlu ve açıkKonya: 33°C – Az bulutlu ve açıkSivas: 29°C – Az bulutlu ve açıkBatı Karadeniz’de hava açık, sıcaklıklar artıyorBolu: 33°C – Az bulutlu ve açıkDüzce: 34°C – Az bulutlu ve açıkSinop: 30°C – Az bulutlu ve açıkZonguldak: 29°C – Az bulutlu ve açıkOrta ve Doğu Karadeniz’de gündüz açık, gece bulutlanma başlayabilirAmasya: 33°C – Az bulutlu ve açıkRize: 29°C – Az bulutlu ve açıkSamsun: 30°C – Gündüz az bulutlu, gece parçalı çok bulutluTrabzon: 26°C – Az bulutlu ve açıkDoğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerindeErzurum: 28°C – Az bulutlu ve açıkKars: 26°C – Az bulutlu ve açıkMalatya: 37°C – Az bulutlu ve açıkVan: 27°C – Az bulutlu ve açıkDiyarbakır 42 Dereceyi Gördü: Güneydoğu’da sıcak hava uyarısıDiyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep: 40°C – Az bulutlu ve açıkMardin: 38°C – Az bulutlu ve açıkSiirt: 40°C – Az bulutlu ve açık

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