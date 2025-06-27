Termometreler 42 dereceye dayandı: Dışarı çıkmak isteyenler için kritik uyarı
07:09 27.06.2025 (güncellendi: 07:15 27.06.2025)
© AA / Ekber TürkoğluSıcak hava dalgası
© AA / Ekber Türkoğlu
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27 Haziran Cuma günü Türkiye genelinde bunaltıcı sıcaklar etkisini artırıyor. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları birçok kentte 40 dereceye yaklaşıyor. Diyarbakır'da termometreler 42, Muğla 40 ve Antalya'da 41 dereceyi gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Haziran Cuma günü hava durumu tahminlerine göre bunaltıcı sıcakların etkisi bugünde sürecek. Birçok ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyrederken termometreler 42 dereceye dayandı.
Öğle saatlerine dikkat
Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riskine karşı dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde gölgede bile hissedilen sıcaklık değerleri rekor seviyelere ulaşabilir.
Marmara’nın güneybatısında rüzgarın şiddeti 50 km/saate ulaşacak.
Marmara’da 27 Haziran hava durumu: İstanbul’da sıcaklık 33 dereceyi görecek
Balıkesir: 36°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 38°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 33°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 35°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 38°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 33°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 35°C – Az bulutlu ve açık
Güneybatıda rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Ege’de kavurucu sıcaklıklar: İzmir 39, Muğla 40 derece
Afyonkarahisar: 33°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 39°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 40°C – Az bulutlu ve açık
Uşak: 36°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 39°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 40°C – Az bulutlu ve açık
Uşak: 36°C – Az bulutlu ve açık
Antalya’da hava 41 Derece: Akdeniz’de yağış yok
Adana: 37°C – Az bulutlu ve açık
Antalya: 41°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 33°C – Az bulutlu ve açık
Isparta: 35°C – Az bulutlu ve açık
Antalya: 41°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 33°C – Az bulutlu ve açık
Isparta: 35°C – Az bulutlu ve açık
İç Anadolu’da hava durumu: Ankara 34, Konya 33 derece
Ankara: 34°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 35°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 33°C – Az bulutlu ve açık
Sivas: 29°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 35°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 33°C – Az bulutlu ve açık
Sivas: 29°C – Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz’de hava açık, sıcaklıklar artıyor
Bolu: 33°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 34°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 30°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 29°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 34°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 30°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 29°C – Az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz’de gündüz açık, gece bulutlanma başlayabilir
Amasya: 33°C – Az bulutlu ve açık
Rize: 29°C – Az bulutlu ve açık
Samsun: 30°C – Gündüz az bulutlu, gece parçalı çok bulutlu
Trabzon: 26°C – Az bulutlu ve açık
Rize: 29°C – Az bulutlu ve açık
Samsun: 30°C – Gündüz az bulutlu, gece parçalı çok bulutlu
Trabzon: 26°C – Az bulutlu ve açık
Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerinde
Erzurum: 28°C – Az bulutlu ve açık
Kars: 26°C – Az bulutlu ve açık
Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Van: 27°C – Az bulutlu ve açık
Kars: 26°C – Az bulutlu ve açık
Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Van: 27°C – Az bulutlu ve açık
Diyarbakır 42 Dereceyi Gördü: Güneydoğu’da sıcak hava uyarısı
Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 40°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 40°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık