Termometreler 42 dereceye dayandı: Dışarı çıkmak isteyenler için kritik uyarı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
1 yıl ceza, 18 gün hapis: 10. Yargı Paketi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Z kuşağı hak ettiğini istiyor’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Ceren Gündoğu: 'Yazmak benim için bir iyileşme hali'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka psikiyatrist bakışıyla psikolojik destek verebilir mi, vermeli mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
NATO zirvesi sonuç bildirisi neden tek sayfaya düşürüldü?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
OZEL HABER
Erdoğan ‘F-35’ dedi: ABD şifre vermezse uçamayan uçağın karnesi
16:23
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
16 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hava savunma gündemi: S-400’ler neden önemli?
17:49
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
18:17
9 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
18:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
İnsan vücudunda biriken sessiz tehdit: Mikroplastikler
19:15
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ustalığın gizli formülü: ‘Püf’
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
21:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/termometreler-42-dereceye-dayandi-disari-cikmak-isteyenler-icin-kritik-uyari-1097376658.html
Termometreler 42 dereceye dayandı: Dışarı çıkmak isteyenler için kritik uyarı
Termometreler 42 dereceye dayandı: Dışarı çıkmak isteyenler için kritik uyarı
Sputnik Türkiye
27 Haziran Cuma günü yağış beklenmiyor. Diyarbakır 42, Antalya 41, Muğla 40 derece! Meteoroloji aşırı sıcaklara karşı uyardı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de gölgede bile hissedilen sıcaklık rekor seviyelere çıkabilir
2025-06-27T07:09+0300
2025-06-27T07:15+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
ankara
i̇stanbul
antalya
türkiye
meteoroloji
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097376051_0:546:2048:1698_1920x0_80_0_0_4fa8d90474868763d622c8e3482b928f.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Haziran Cuma günü hava durumu tahminlerine göre bunaltıcı sıcakların etkisi bugünde sürecek. Birçok ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyrederken termometreler 42 dereceye dayandı. Öğle saatlerine dikkatUzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riskine karşı dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde gölgede bile hissedilen sıcaklık değerleri rekor seviyelere ulaşabilir.Marmara’nın güneybatısında rüzgarın şiddeti 50 km/saate ulaşacak. Marmara’da 27 Haziran hava durumu: İstanbul’da sıcaklık 33 dereceyi görecekBalıkesir: 36°C – Az bulutlu ve açıkEdirne: 38°C – Az bulutlu ve açıkİstanbul: 33°C – Az bulutlu ve açıkKırklareli: 35°C – Az bulutlu ve açıkGüneybatıda rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Ege’de kavurucu sıcaklıklar: İzmir 39, Muğla 40 dereceAfyonkarahisar: 33°C – Az bulutlu ve açıkİzmir: 39°C – Az bulutlu ve açıkMuğla: 40°C – Az bulutlu ve açıkUşak: 36°C – Az bulutlu ve açıkAntalya’da hava 41 Derece: Akdeniz’de yağış yokAdana: 37°C – Az bulutlu ve açıkAntalya: 41°C – Az bulutlu ve açıkHatay: 33°C – Az bulutlu ve açıkIsparta: 35°C – Az bulutlu ve açıkİç Anadolu’da hava durumu: Ankara 34, Konya 33 dereceAnkara: 34°C – Az bulutlu ve açıkEskişehir: 35°C – Az bulutlu ve açıkKonya: 33°C – Az bulutlu ve açıkSivas: 29°C – Az bulutlu ve açıkBatı Karadeniz’de hava açık, sıcaklıklar artıyorBolu: 33°C – Az bulutlu ve açıkDüzce: 34°C – Az bulutlu ve açıkSinop: 30°C – Az bulutlu ve açıkZonguldak: 29°C – Az bulutlu ve açıkOrta ve Doğu Karadeniz’de gündüz açık, gece bulutlanma başlayabilirAmasya: 33°C – Az bulutlu ve açıkRize: 29°C – Az bulutlu ve açıkSamsun: 30°C – Gündüz az bulutlu, gece parçalı çok bulutluTrabzon: 26°C – Az bulutlu ve açıkDoğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerindeErzurum: 28°C – Az bulutlu ve açıkKars: 26°C – Az bulutlu ve açıkMalatya: 37°C – Az bulutlu ve açıkVan: 27°C – Az bulutlu ve açıkDiyarbakır 42 Dereceyi Gördü: Güneydoğu’da sıcak hava uyarısıDiyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep: 40°C – Az bulutlu ve açıkMardin: 38°C – Az bulutlu ve açıkSiirt: 40°C – Az bulutlu ve açık
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/defne-samyeli-ve-kizi-deren-talu-dolandiricilarin-yeni-hedefi-oldu-kargo-tuzagina-dustuler-1097359696.html
ankara
i̇stanbul
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097376051_0:354:2048:1890_1920x0_80_0_0_3bec231f7bfb0b8f116e3710195e3aca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
27 haziran hava durumu, diyarbakır 42 derece, antalya sıcaklık, türkiye sıcak hava dalgası, bugün hava kaç derece, meteoroloji uyarısı, yağış var mı, i̇stanbul hava durumu, i̇zmir kaç derece, aşırı sıcaklık, güneş çarpması, sıcak hava alarmı
27 haziran hava durumu, diyarbakır 42 derece, antalya sıcaklık, türkiye sıcak hava dalgası, bugün hava kaç derece, meteoroloji uyarısı, yağış var mı, i̇stanbul hava durumu, i̇zmir kaç derece, aşırı sıcaklık, güneş çarpması, sıcak hava alarmı

Termometreler 42 dereceye dayandı: Dışarı çıkmak isteyenler için kritik uyarı

07:09 27.06.2025 (güncellendi: 07:15 27.06.2025)
© AA / Ekber TürkoğluSıcak hava dalgası
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© AA / Ekber Türkoğlu
Abone ol
27 Haziran Cuma günü Türkiye genelinde bunaltıcı sıcaklar etkisini artırıyor. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları birçok kentte 40 dereceye yaklaşıyor. Diyarbakır'da termometreler 42, Muğla 40 ve Antalya'da 41 dereceyi gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Haziran Cuma günü hava durumu tahminlerine göre bunaltıcı sıcakların etkisi bugünde sürecek. Birçok ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyrederken termometreler 42 dereceye dayandı.

Öğle saatlerine dikkat

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riskine karşı dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde gölgede bile hissedilen sıcaklık değerleri rekor seviyelere ulaşabilir.
Marmara’nın güneybatısında rüzgarın şiddeti 50 km/saate ulaşacak.

Marmara’da 27 Haziran hava durumu: İstanbul’da sıcaklık 33 dereceyi görecek

Balıkesir: 36°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 38°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 33°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 35°C – Az bulutlu ve açık
Güneybatıda rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ege’de kavurucu sıcaklıklar: İzmir 39, Muğla 40 derece

Afyonkarahisar: 33°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 39°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 40°C – Az bulutlu ve açık
Uşak: 36°C – Az bulutlu ve açık

Antalya’da hava 41 Derece: Akdeniz’de yağış yok

Adana: 37°C – Az bulutlu ve açık
Antalya: 41°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 33°C – Az bulutlu ve açık
Isparta: 35°C – Az bulutlu ve açık

İç Anadolu’da hava durumu: Ankara 34, Konya 33 derece

Ankara: 34°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 35°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 33°C – Az bulutlu ve açık
Sivas: 29°C – Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz’de hava açık, sıcaklıklar artıyor

Bolu: 33°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 34°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 30°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 29°C – Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz’de gündüz açık, gece bulutlanma başlayabilir

Amasya: 33°C – Az bulutlu ve açık
Rize: 29°C – Az bulutlu ve açık
Samsun: 30°C – Gündüz az bulutlu, gece parçalı çok bulutlu
Trabzon: 26°C – Az bulutlu ve açık

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerinde

Erzurum: 28°C – Az bulutlu ve açık
Kars: 26°C – Az bulutlu ve açık
Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Van: 27°C – Az bulutlu ve açık

Diyarbakır 42 Dereceyi Gördü: Güneydoğu’da sıcak hava uyarısı

Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 40°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık
Defne Samyeli sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
YAŞAM
Defne Samyeli ve kızı Derin Talu dolandırıcıların yeni hedefi oldu: Kargo tuzağına düştüler
Dün, 13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала