https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/tbmmnin-calisma-suresi-uzatildi-1097375162.html

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Sputnik Türkiye

Temmuz ayının ilk günü tatile girmesi beklenen TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T01:01+0300

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2025 Salı günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurul'un 25 Haziran'daki 101'inci Birleşimi'nde karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/sirnakta-bazi-alanlar-9-gun-sureyle--ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1097374350.html

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