https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/sirnakta-bazi-alanlar-9-gun-sureyle--ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1097374350.html

Şırnak'ta bazı alanlar 9 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak'ta bazı alanlar 9 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Sputnik Türkiye

Şırnak Valiliği ilde bazı bölgelerin 27 Haziran-5 Temmuz'da 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı. 27.06.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

şırnak valiliği

türkiye

tuzluca

güvenlik

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Milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgelerinin 27 Haziran 5 Temmuz'da 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.​​​​​​​Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Şırnak Valiliği'nin internet sitesinden paylaşıldı. Açıklamada, bu alanlara izinsiz girmenin can ve mal güvenliği açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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