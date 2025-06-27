https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/sirnakta-bazi-alanlar-9-gun-sureyle--ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1097374350.html
Şırnak'ta bazı alanlar 9 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar 9 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Sputnik Türkiye
Şırnak Valiliği ilde bazı bölgelerin 27 Haziran-5 Temmuz'da 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T00:30+0300
2025-06-27T00:30+0300
2025-06-27T00:37+0300
türki̇ye
şırnak valiliği
türkiye
tuzluca
güvenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096168460_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fd3e7a26ddb0cc42de7442ae7d61eed0.jpg
Milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgelerinin 27 Haziran 5 Temmuz'da 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Şırnak Valiliği'nin internet sitesinden paylaşıldı. Açıklamada, bu alanlara izinsiz girmenin can ve mal güvenliği açısından önem taşıdığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/dugun-icin-radar-kapatildi-iddiasina-yanit-iddia-edilen-guzergahta-121-araca-cezai-islem-uygulandi-1097373112.html
türki̇ye
tuzluca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096168460_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_58b2caf8803dbe8a8c0c754af1dec48e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şırnak valiliği, türkiye, tuzluca, güvenlik
şırnak valiliği, türkiye, tuzluca, güvenlik
Şırnak'ta bazı alanlar 9 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
00:30 27.06.2025 (güncellendi: 00:37 27.06.2025)
Şırnak Valiliği ilde bazı bölgelerin 27 Haziran-5 Temmuz'da 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.
Milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgelerinin 27 Haziran 5 Temmuz'da 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Şırnak Valiliği'nin internet sitesinden paylaşıldı. Açıklamada, bu alanlara izinsiz girmenin can ve mal güvenliği açısından önem taşıdığı kaydedildi.