https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/adanadaki-sarsinti-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-saimbeyli-fayini-isaret-etti-7lik-uyari-1097288991.html

Adana'daki sarsıntı sonrası Prof. Dr. Naci Görür, Saimbeyli Fayı'nı işaret etti: 7'lik uyarı

Adana'daki sarsıntı sonrası Prof. Dr. Naci Görür, Saimbeyli Fayı'nı işaret etti: 7'lik uyarı

Sputnik Türkiye

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişe yarattı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Saimbeyli Fay Zonu... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T14:58+0300

2025-06-24T14:58+0300

2025-06-24T14:58+0300

türki̇ye

deprem

naci görür

afad

adana

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.09’da merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu. Depremin yerin yaklaşık 6.96 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.Deprem Saimbeyli Fay Zonu'nda oluştuDepremin ardından açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Saimbeyli Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Görür, bu fayın yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda olduğunu ve sol yönlü, doğrultu atımlı bir yapıya sahip olduğunu belirtti.'7'ye varan deprem üretme kapasitesi var'Prof. Dr. Görür, Saimbeyli Fayı’nın 7 büyüklüğüne varan depremler üretebilecek kapasitede olduğunu ifade ederek dikkat çekici bir uyarıda bulundu:"Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7’ye varan fay üretim kapasitesinde."Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "6 Şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/uc-dakika-arayla-deprem-oldu-adana-45-ve-datca-38-ile-sallandi-1097270278.html

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