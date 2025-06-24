https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/adanadaki-sarsinti-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-saimbeyli-fayini-isaret-etti-7lik-uyari-1097288991.html
Adana'daki sarsıntı sonrası Prof. Dr. Naci Görür, Saimbeyli Fayı'nı işaret etti: 7'lik uyarı
Adana'daki sarsıntı sonrası Prof. Dr. Naci Görür, Saimbeyli Fayı'nı işaret etti: 7'lik uyarı
Sputnik Türkiye
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişe yarattı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Saimbeyli Fay Zonu... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T14:58+0300
2025-06-24T14:58+0300
2025-06-24T14:58+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.09’da merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu. Depremin yerin yaklaşık 6.96 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.Deprem Saimbeyli Fay Zonu'nda oluştuDepremin ardından açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Saimbeyli Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Görür, bu fayın yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda olduğunu ve sol yönlü, doğrultu atımlı bir yapıya sahip olduğunu belirtti.'7'ye varan deprem üretme kapasitesi var'Prof. Dr. Görür, Saimbeyli Fayı’nın 7 büyüklüğüne varan depremler üretebilecek kapasitede olduğunu ifade ederek dikkat çekici bir uyarıda bulundu:"Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7’ye varan fay üretim kapasitesinde."Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "6 Şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/uc-dakika-arayla-deprem-oldu-adana-45-ve-datca-38-ile-sallandi-1097270278.html
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deprem, naci görür, afad, adana
deprem, naci görür, afad, adana
Adana'daki sarsıntı sonrası Prof. Dr. Naci Görür, Saimbeyli Fayı'nı işaret etti: 7'lik uyarı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişe yarattı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Saimbeyli Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek, büyüklüğü 7’ye varan fay üretim kapasitesine kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.09’da merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu. Depremin yerin yaklaşık 6.96 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Deprem Saimbeyli Fay Zonu'nda oluştu
Depremin ardından açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Saimbeyli Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Görür, bu fayın yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda olduğunu ve sol yönlü, doğrultu atımlı bir yapıya sahip olduğunu belirtti.
'7'ye varan deprem üretme kapasitesi var'
Prof. Dr. Görür, Saimbeyli Fayı’nın 7 büyüklüğüne varan depremler üretebilecek kapasitede olduğunu ifade ederek dikkat çekici bir uyarıda bulundu:
"Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7’ye varan fay üretim kapasitesinde."
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "6 Şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir" dedi.