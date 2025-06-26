https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/dugun-icin-radar-kapatildi-iddiasina-yanit-iddia-edilen-guzergahta-121-araca-cezai-islem-uygulandi-1097373112.html
'Düğün için radar kapatıldı' iddiasına yanıt: 'İddia edilen güzergahta 121 araca cezai işlem uygulandı'
'Düğün için radar kapatıldı' iddiasına yanıt: 'İddia edilen güzergahta 121 araca cezai işlem uygulandı'
Sputnik Türkiye
"Düğün için radar kapatıldı, vatandaşa tuzak zenginlere kıyak” haberleriyle ilgili açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T22:51+0300
2025-06-26T22:51+0300
2025-06-26T22:51+0300
türki̇ye
çorum
i̇ddia
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Çorum'da gerçekleştirilen bir düğün merasimi için radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddiasına yönelik bir açıklama yaptı.DMM'nin açıklamasında söz konusu haberlerin dezenformasyon olduğu belirtildi.İçişleri Bakanlığının, trafik güvenliğini sağlamak suretiyle vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için sahada mücadele verdiği ve bu amaçla cari mevzuatı harfiyen uyguladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/rekabet-kurumu-duyurdu-can-grubuna-11-milyon-tl-ceza-verildi-1097372704.html
türki̇ye
çorum
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çorum, i̇ddia, ankara
'Düğün için radar kapatıldı' iddiasına yanıt: 'İddia edilen güzergahta 121 araca cezai işlem uygulandı'
"Düğün için radar kapatıldı, vatandaşa tuzak zenginlere kıyak” haberleriyle ilgili açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Çorum'da gerçekleştirilen bir düğün merasimi için radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddiasına yönelik bir açıklama yaptı.
DMM'nin açıklamasında söz konusu haberlerin dezenformasyon olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığının, trafik güvenliğini sağlamak suretiyle vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için sahada mücadele verdiği ve bu amaçla cari mevzuatı harfiyen uyguladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çorum ilinde 21 Haziran tarihinde gerçekleştirilen bir düğün merasimi için radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddiası yalandır ve İçişleri Bakanlığımızın bu gibi haberlerle hedef alınması maksatlı bir kampanyanın ürünüdür. Çorum Çevreyolu Bulvarı ile Çorum-Sungurlu güzergahında kurulu bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) hiçbir şekilde devre dışı bırakılmamıştır. Nitekim İçişleri Bakanlığımızın verilerine göre 21 Haziran tarihinde radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddia edilen güzergahta yapılan denetimlerde 121 araca cezai işlem uygulanmıştır."