https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/sakaryada-yangin-buyuyor-iki-mahallede-25-ev-bosaltildi-1097399475.html
Sakarya'da yangın büyüyor, Bilecik'e sıçradı: Üç köy ve iki mahalle boşaltıldı
Sakarya'da yangın büyüyor, Bilecik'e sıçradı: Üç köy ve iki mahalle boşaltıldı
Sputnik Türkiye
Sakarya Taraklı'da ormanlık alanda başlayan yangın büyüyor. Yangın Bilecik'e de sıçrarken iki ilde üç köy ve iki mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T17:30+0300
2025-06-27T17:30+0300
2025-06-27T17:41+0300
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orman i̇şletme müdürlüğü
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yangın
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Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. Yangının Bilecik'e de sıçradığı belirtilirken, iki ilde tebdir amaçlı iki köy ve üç mahalle boşaltıldı. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyorSakarya'da ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenden ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangını söndürmek için helikopter ve uçak desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangından etkilenen olmadığı belirtilerek, alevlere Sakarya, Bilecik ve Bolu Göynük'teki kurumlardan toplam 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağının müdahale ettiği bildirildi.Evler boşaltıldıEkiplerin havadan ve karadan yoğun şekilde yangına müdahale etmeyi sürdürdüğü aktarılan açıklamada, Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin bulunduğu 20 ev ile Çamlık Mahallesi'nde bölgeye yakın konumdaki yaklaşık 20 kişinin yaşadığı 5 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği duyuruldu.Yangın Bilecik'e sıçradıYangın Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer,Sakarya'da başlayan yangının Bilecik'e ulaştığını belirtti.Yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü belirten Sözer, "Bölge müdürlüğümüzün ekipleri orada. Genel Müdürlükten de ne gerekiyorsa takviye istedik. Araç takviyeleri istedik." diye konuştu. Sözer, Köprücek köyünden 15 kişinin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildiğini ifade etti. Bu arada Alıçlar köyü ile Muratlar Mahallesi'nde yaşayanlar güvenlik nedeniyle tahliye ediliyor. Çok sayıda büyükbaş hayvan da traktörlerle güvenli bölgeye naklediliyor.Yangın, İHA, helikopter, 16 arazöz, 8 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve 148 personelle söndürülmeye çalışılıyor. Vali Sözer, bölgede kurulan koordinasyon merkezinde yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/bursada-orman-yangini-alevler-evlere-ulasti-1097392251.html
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sakarya, geyve , orman i̇şletme müdürlüğü, orman yangını, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın
sakarya, geyve , orman i̇şletme müdürlüğü, orman yangını, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın
Sakarya'da yangın büyüyor, Bilecik'e sıçradı: Üç köy ve iki mahalle boşaltıldı
17:30 27.06.2025 (güncellendi: 17:41 27.06.2025)
Sakarya Taraklı'da ormanlık alanda başlayan yangın büyüyor. Yangın Bilecik'e de sıçrarken iki ilde üç köy ve iki mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. Yangının Bilecik'e de sıçradığı belirtilirken, iki ilde tebdir amaçlı iki köy ve üç mahalle boşaltıldı.
Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor
Sakarya'da ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenden ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için helikopter ve uçak desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangından etkilenen olmadığı belirtilerek, alevlere Sakarya, Bilecik ve Bolu Göynük'teki kurumlardan toplam 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağının müdahale ettiği bildirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yoğun şekilde yangına müdahale etmeyi sürdürdüğü aktarılan açıklamada, Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin bulunduğu 20 ev ile Çamlık Mahallesi'nde bölgeye yakın konumdaki yaklaşık 20 kişinin yaşadığı 5 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği duyuruldu.
Yangın Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer,Sakarya'da başlayan yangının Bilecik'e ulaştığını belirtti.
Yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü belirten Sözer, "Bölge müdürlüğümüzün ekipleri orada. Genel Müdürlükten de ne gerekiyorsa takviye istedik. Araç takviyeleri istedik." diye konuştu. Sözer, Köprücek köyünden 15 kişinin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildiğini ifade etti. Bu arada Alıçlar köyü ile Muratlar Mahallesi'nde yaşayanlar güvenlik nedeniyle tahliye ediliyor. Çok sayıda büyükbaş hayvan da traktörlerle güvenli bölgeye naklediliyor.
Yangın, İHA, helikopter, 16 arazöz, 8 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve 148 personelle söndürülmeye çalışılıyor. Vali Sözer, bölgede kurulan koordinasyon merkezinde yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.