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Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Busa'da rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı. Yerleşim yerine yakın bölgedeki yangının... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T13:43+0300
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Bursa Çevre Yolu yakınlarında bulunan İsmetiye Mahallesi çevresindeki tarım arazilerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir müdahale başlatıldı.Alevlerin evlere ulaştığı yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangının soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.Rüzgar alevleri hızla yaydı, köy halkı panik yaşadıYangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler bazı evlerin bahçelerine kadar ulaştı, bu durum köyde büyük paniğe yol açtı. Yerleşim yerlerinin yangın tehlikesi altında olması nedeniyle havadan ve karadan yoğun müdahale sürdürülüyor.Yangına çok sayıda ekip ve gönüllü müdahale ediyorYangına 2 helikopter, 6 arazöz, orman ekipleri, jandarma helikopteri ve çok sayıda personel müdahale ediyor. Bazı gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/izmirin-aliaga-ilcesinde-izinsiz-yakilan-cop-yangin-cikardi-ormanlik-alana-sicrayan-alevlerle-1097371335.html
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bursa, orman yangını
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Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

13:43 27.06.2025 (güncellendi: 14:44 27.06.2025)
© AABursa orman yangını
Bursa orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Busa'da rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı. Yerleşim yerine yakın bölgedeki yangının evlere sıçramaması için havadan ve karadan çalışmalar sürdürülen çalışmalarda soğutma çalışmaları başlatıldı.
Bursa Çevre Yolu yakınlarında bulunan İsmetiye Mahallesi çevresindeki tarım arazilerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir müdahale başlatıldı.
Alevlerin evlere ulaştığı yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangının soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Rüzgar alevleri hızla yaydı, köy halkı panik yaşadı

Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler bazı evlerin bahçelerine kadar ulaştı, bu durum köyde büyük paniğe yol açtı. Yerleşim yerlerinin yangın tehlikesi altında olması nedeniyle havadan ve karadan yoğun müdahale sürdürülüyor.

Yangına çok sayıda ekip ve gönüllü müdahale ediyor

Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, orman ekipleri, jandarma helikopteri ve çok sayıda personel müdahale ediyor. Bazı gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
İzmir’in Aliağa ilçesinde, çöplük alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
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İzmir’in Aliağa ilçesinde izinsiz yakılan çöp yangın çıkardı: Ormanlık alana sıçrayan alevlerle mücadele sürüyor
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