https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/rus-ordusu-ukraynadaki-hava-ussunu-kinjal-fuzesiyle-vurdu-1097388753.html

Rus ordusu Ukrayna’daki hava üssünü Kinjal füzesiyle vurdu

Rus ordusu Ukrayna’daki hava üssünü Kinjal füzesiyle vurdu

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat kapsamında Donbass'taki Ukraynalı birlikleri ve düşman hedeflerini yerle bir eden Rus ordusu, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki tehdit... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T12:52+0300

2025-06-27T12:52+0300

2025-06-27T12:49+0300

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ukrayna

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rusya savunma bakanlığı

kinjal

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

himars

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece Kinjal hipersonik füze dahil uzun menzilli ‘havadan karaya’ hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’da askeri hava üssünün altyapısına saldırı düzenlediği bildirildi.Açıklamaya göre, son bir haftada hassas güdümlü silahlar ve İHA'larla 6 grup saldırı gerçekleştirildi. Saldırılar sonucunda, Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve yakıt tesisleri, hava savunma radarları, mühimmat ve yakıt depoları, deniz mayın ve torpido cephanelikleri, İHA imalat atölyeleri, depoları ve üsleri, hava üsleri ve Ukrayna silahlı oluşumlarının, aşırı milletçilerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birlikler Harkov Bölgesi’nin Novaya Kruglyakovka köyünün kontrolünü eline geçirdi. Böylelikle son bir haftada Rusya’nın kontrolüne geçen yerleşim merkezi sayısı 4’ya çıktı.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 9 bin 130 askerve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri tarafından, 21-27 Haziran haftasında, Ukrayna ordusuna ait 32 adet JDAM güdümlü uçak bombası, 2 adet HIMARS MLRS füzesi, bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve bin 221 İHA engellendi.

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, kinjal, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars