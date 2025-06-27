https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/ermenistanda-kiliseye-baski-devam-ediyor-bir-baspiskopos-daha-gozaltina-alindi-1097387366.html

Ermenistan’da kiliseye baskı devam ediyor: Güvenlik güçleri ve rahipler arasında arbede çıktı

Ermenistan’da kiliseye baskı devam ediyor: Güvenlik güçleri ve rahipler arasında arbede çıktı

Sputnik Türkiye

Ermeni Apostolik Kilise’nin manevi merkezi sayılan Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı'nda güvenlik güçleri mensupları ve rahipler arasında arbede yaşandı. 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T12:12+0300

2025-06-27T12:12+0300

2025-06-27T12:20+0300

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ermenistan

ermenistan ulusal güvenlik servisi

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Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi görevlileri, hükümeti devirme girişimiyle suçlanan Başpiskopos Mikael Acapahyan'ı gözaltına almak için Tüm Ermeniler Katolikosu 2. Garegin’in Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı'ndaki ikametgahına geldi.Rahipler, güvenlik güçlerinin karşısına çıkarak Başpiskopos Acapahyan'ın gözaltına alınmasına engel olmaya çalıştı.Güvenlik güçleri önüne çıkan Acapahyan, onlarla gitmeyi kabul etti. Ermenistan için tehdit olmadığını kaydeden Başpiskopos, “Baş tehdit hükümette oturuyor” diyerek yaşananları kanunsuzluk olarak niteledi.Dışarıya çıkan Tüm Ermeniler Katalikosu 2. Garegin, güvenlik güçlerine karşı koymaya çalışanları sakinleştirmeye çalıştı.2. Garegin, “Adaletin yerini bulması için her türlü çabayı göstereceğiz” ifadesini kullandı.Gözaltına alındığı iddia edilen Başpiskopos Mikael Acaphanyan'ın Tüm Ermeniler Katolikosu'nun ikametgahında olduğu öğrenildi. Daha önce gözaltına alınan Başpiskopos Bagrat Galstanyan'a destek veren hareketin temsilcileri, Acapahyan'ın aniden kendini kötü hissettiğini bildirdi.Mikael Ajapakhyan hakkında, iktidarı ele geçirmeye, toprak bütünlüğünü ihlal etmeye, egemenlikten vazgeçmeye ve anayasal düzeni şiddet yoluyla devirmeye yönelik çağrıda bulunduğu iddiasıyla ceza davası açıldı.

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