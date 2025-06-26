İsrail ve İran arasındaki çatışmanın ‘geçmişte kaldığını’ var sayacağız. İsrail ve İran arasındaki çatışmanın ‘geçmişte kaldığını’ var sayacağız.

Rusya'nın Dünya Bankası ile diyaloğu şu anda Batılı finans kuruluşlarının önyargıları nedeniyle karmaşıklaşıyor. Rusya'nın Dünya Bankası ile diyaloğu şu anda Batılı finans kuruluşlarının önyargıları nedeniyle karmaşıklaşıyor.

AEB'nin finans kurumları BRICS Yeni Kalkınma Bankası ve Asya Kalkınma Bankası ile temaslarını sürdürüyor. AEB'nin finans kurumları BRICS Yeni Kalkınma Bankası ve Asya Kalkınma Bankası ile temaslarını sürdürüyor.

Batı'nın Rusya'nın döviz rezervlerine ilişkin eylemleri hırsızlık bile değil, tam bir soygun. Batı'nın Rusya'nın döviz rezervlerine ilişkin eylemleri hırsızlık bile değil, tam bir soygun.

AEB, ortaklık ve ekonomik büyüme için bir alan yaratılmasına gerçek bir katkı sağlıyor. AEB, ortaklık ve ekonomik büyüme için bir alan yaratılmasına gerçek bir katkı sağlıyor.

Dondurulan Rus varlıklarına el konulursa dünyada bölgesel finans kuruluşlarına doğru hareket hızlanacaktır. Dondurulan Rus varlıklarına el konulursa dünyada bölgesel finans kuruluşlarına doğru hareket hızlanacaktır.

Rusya, Batılı finans kuruluşlarına olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Rusya, Batılı finans kuruluşlarına olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

BRICS, dijital bir yatırım platformunun oluşturulması üzerinde çalışıyor ve benzer girişimler Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) de uygulanabilir. BRICS, dijital bir yatırım platformunun oluşturulması üzerinde çalışıyor ve benzer girişimler Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) de uygulanabilir.

AEB, ilgili tüm ortaklarla işbirliğine açıktır. AEB, ilgili tüm ortaklarla işbirliğine açıktır.

AEB başarılı bir entegrasyon birliği olarak ortaya çıktı. AEB başarılı bir entegrasyon birliği olarak ortaya çıktı.

Rusya, AEB'nin güçlendirilmesine yönelik çabalarında Minsk'teki Avrasya Ekonomik Forumu'nda dile getirilen tüm faydalı fikir ve tavsiyeleri dikkate alacaktır. Rusya, AEB'nin güçlendirilmesine yönelik çabalarında Minsk'teki Avrasya Ekonomik Forumu'nda dile getirilen tüm faydalı fikir ve tavsiyeleri dikkate alacaktır.

AEB, kuruluşundan bu yana geçen 10 yılda daha da güçlendi ve üye ülkelerin ekonomik potansiyeli de önemli ölçüde güçlendi. AEB, kuruluşundan bu yana geçen 10 yılda daha da güçlendi ve üye ülkelerin ekonomik potansiyeli de önemli ölçüde güçlendi.