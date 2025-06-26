Putin: AEB başarılı bir entegrasyon birliği olarak kuruldu
19:55 26.06.2025 (güncellendi: 20:13 26.06.2025)
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF)
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Putin, Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) başarılı bir entegrasyon birliği olarak kurulduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen Avrasya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) başarılı bir entegrasyon birliği olarak kurulduğunu ve AEB'nin ticaret hacminin dünyanın önde gelen ekonomik güçleriyle kıyaslanabilecek düzeyde olduğunu vurguladı.
Putin’in konuşmasından öne çıkan noktalar şu şekilde:
İsrail ve İran arasındaki çatışmanın ‘geçmişte kaldığını’ var sayacağız.
Rusya'nın Dünya Bankası ile diyaloğu şu anda Batılı finans kuruluşlarının önyargıları nedeniyle karmaşıklaşıyor.
AEB'nin finans kurumları BRICS Yeni Kalkınma Bankası ve Asya Kalkınma Bankası ile temaslarını sürdürüyor.
Batı'nın Rusya'nın döviz rezervlerine ilişkin eylemleri hırsızlık bile değil, tam bir soygun.
AEB, ortaklık ve ekonomik büyüme için bir alan yaratılmasına gerçek bir katkı sağlıyor.
Dondurulan Rus varlıklarına el konulursa dünyada bölgesel finans kuruluşlarına doğru hareket hızlanacaktır.
Rusya, Batılı finans kuruluşlarına olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.
BRICS, dijital bir yatırım platformunun oluşturulması üzerinde çalışıyor ve benzer girişimler Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) de uygulanabilir.
AEB, ilgili tüm ortaklarla işbirliğine açıktır.
AEB başarılı bir entegrasyon birliği olarak ortaya çıktı.
Rusya, AEB'nin güçlendirilmesine yönelik çabalarında Minsk'teki Avrasya Ekonomik Forumu'nda dile getirilen tüm faydalı fikir ve tavsiyeleri dikkate alacaktır.
AEB, kuruluşundan bu yana geçen 10 yılda daha da güçlendi ve üye ülkelerin ekonomik potansiyeli de önemli ölçüde güçlendi.
Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri karşılıklı ödemelerin yüzde 93'ünü ulusal para birimleriyle gerçekleştiriyor.