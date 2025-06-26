https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/abd-disisleri-savunma-harcamalarinin-artmasi-natoyu-gercek-bir-guc-haline-getirecek-1097373005.html
ABD Dışişleri: Savunma harcamalarının artması NATO'yu gerçek bir güç haline getirecek
ABD Dışişleri: Savunma harcamalarının artması NATO'yu gerçek bir güç haline getirecek
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Pigott, savunma harcamalarının artmasının NATO'yu ‘gerçek bir askeri güç’ haline getireceğini belirtti. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T22:45+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, düzenlediği basın brifinginde, ittifak üyelerinin savunma harcamalarını arttırma kararının ardından NATO'nun ‘gerçek bir askeri güç’ haline geleceğini söyledi.Pigott, “Bu sadece bütçeyle ilgili değil, gerçek biraskeri güç oluşturmakla ilgili” dedi.Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesini tarihi olarak nitelendiren Pigott, ülkelerin harcamalarını arttırma taahhüdünün NATO'nun pozisyonunda bir dönüm noktası olduğunu ve tüm modern tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma için gereken güç, kabiliyet, dayanıklılık ve hazırlığı sağlayacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ulyanov-rusya-ne-trump-doneminde-ne-de-sonrasinda-natoya-tehdit-olusturmuyor-1097367035.html
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abd dışişleri bakanlığı, nato, nato zirvesi, abd, lahey
abd dışişleri bakanlığı, nato, nato zirvesi, abd, lahey
ABD Dışişleri: Savunma harcamalarının artması NATO'yu gerçek bir güç haline getirecek
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Pigott, savunma harcamalarının artmasının NATO'yu ‘gerçek bir askeri güç’ haline getireceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, düzenlediği basın brifinginde, ittifak üyelerinin savunma harcamalarını arttırma kararının ardından NATO'nun ‘gerçek bir askeri güç’ haline geleceğini söyledi.
Pigott, “Bu sadece bütçeyle ilgili değil, gerçek biraskeri güç oluşturmakla ilgili” dedi.
Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesini tarihi olarak nitelendiren Pigott, ülkelerin harcamalarını arttırma taahhüdünün NATO'nun pozisyonunda bir dönüm noktası olduğunu ve tüm modern tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma için gereken güç, kabiliyet, dayanıklılık ve hazırlığı sağlayacağını vurguladı.