https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/nebenzya-zelenskiy-siyasi-olarak-bir-olu-artik-1097406653.html
Nebenzya: Zelenskiy siyasi olarak bir ölü artık
Nebenzya: Zelenskiy siyasi olarak bir ölü artık
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Zelenskiy’in yolsuzluklarının hesabını vermemek ve hayal kırıklığına uğrattığı insanların öfkesinden kaçınmak için... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T21:17+0300
2025-06-27T21:17+0300
2025-06-27T21:16+0300
ukrayna kri̇zi̇
vasiliy nebenzya
rusya
vladimir zelenskiy
russia today (rt)
ukrayna
sıkıyönetim
seferberlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086069843_0:60:1138:700_1920x0_80_0_0_b34199de3fab0b860e539334d188c5d6.jpg
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM)Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte, siyasi bir ölü olarak nitelendirdiği Vladimir Zelenskiy'in iktidarının sona ermesinin, çaldığı paraların hesabını verme ve korkunç bir şekilde hayal kırıklığına uğrattığı insanların öfkesiyle karşı karşıya kalacağı anlamına geleceğini söyledi.Nebenzya "Siyasi olarak Zelenskiy artık bir ölüdür, ancak onun açısından iktidarının sonu, her ne pahasına olursa olsun kaçınmaya çalıştığı şeyi, yani çaldığı paraların hesabını vermeve korkunç bir şekilde yüzüstü bıraktığı insanların öfkesiyle karşı karşıya kalmak olacaktır. Dolayısıyla iktidara tutunmak ve seçimlere gitmemek için her türlü nedeni var” dedi.Vladimir Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs 2024 tarihinde sona ermişti. Ukrayna'da 31 Mart 2024 yılında yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Zelenskiy seçimlerin 'zamansız' olduğunu iler sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/orban-nato-zirvesinde-zelenskiy-ile-ayni-masada-oturmak-istemedik-1097302972.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086069843_63:0:1075:759_1920x0_80_0_0_647c3464d5bcd192659bd36d0713eadb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vasiliy nebenzya, rusya, vladimir zelenskiy, russia today (rt), ukrayna, sıkıyönetim, seferberlik
vasiliy nebenzya, rusya, vladimir zelenskiy, russia today (rt), ukrayna, sıkıyönetim, seferberlik
Nebenzya: Zelenskiy siyasi olarak bir ölü artık
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Zelenskiy’in yolsuzluklarının hesabını vermemek ve hayal kırıklığına uğrattığı insanların öfkesinden kaçınmak için iktidara tutunmaktan başka çaresinin olmadığını belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM)Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte, siyasi bir ölü olarak nitelendirdiği Vladimir Zelenskiy'in iktidarının sona ermesinin, çaldığı paraların hesabını verme ve korkunç bir şekilde hayal kırıklığına uğrattığı insanların öfkesiyle karşı karşıya kalacağı anlamına geleceğini söyledi.
Nebenzya "Siyasi olarak Zelenskiy artık bir ölüdür, ancak onun açısından iktidarının sonu, her ne pahasına olursa olsun kaçınmaya çalıştığı şeyi, yani çaldığı paraların hesabını vermeve korkunç bir şekilde yüzüstü bıraktığı insanların öfkesiyle karşı karşıya kalmak olacaktır. Dolayısıyla iktidara tutunmak ve seçimlere gitmemek için her türlü nedeni var” dedi.
Vladimir Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs 2024 tarihinde sona ermişti. Ukrayna'da 31 Mart 2024 yılında yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Zelenskiy seçimlerin 'zamansız' olduğunu iler sürmüştü.