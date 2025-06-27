https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/nebenzya-zelenskiy-siyasi-olarak-bir-olu-artik-1097406653.html

Nebenzya: Zelenskiy siyasi olarak bir ölü artık

Nebenzya: Zelenskiy siyasi olarak bir ölü artık

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Zelenskiy’in yolsuzluklarının hesabını vermemek ve hayal kırıklığına uğrattığı insanların öfkesinden kaçınmak için... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

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seferberlik

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM)Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte, siyasi bir ölü olarak nitelendirdiği Vladimir Zelenskiy'in iktidarının sona ermesinin, çaldığı paraların hesabını verme ve korkunç bir şekilde hayal kırıklığına uğrattığı insanların öfkesiyle karşı karşıya kalacağı anlamına geleceğini söyledi.Nebenzya "Siyasi olarak Zelenskiy artık bir ölüdür, ancak onun açısından iktidarının sonu, her ne pahasına olursa olsun kaçınmaya çalıştığı şeyi, yani çaldığı paraların hesabını vermeve korkunç bir şekilde yüzüstü bıraktığı insanların öfkesiyle karşı karşıya kalmak olacaktır. Dolayısıyla iktidara tutunmak ve seçimlere gitmemek için her türlü nedeni var” dedi.Vladimir Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs 2024 tarihinde sona ermişti. Ukrayna'da 31 Mart 2024 yılında yapılması gereken devlet başkanlığı seçimleri sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Zelenskiy seçimlerin 'zamansız' olduğunu iler sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/orban-nato-zirvesinde-zelenskiy-ile-ayni-masada-oturmak-istemedik-1097302972.html

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vasiliy nebenzya, rusya, vladimir zelenskiy, russia today (rt), ukrayna, sıkıyönetim, seferberlik