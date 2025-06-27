https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/mesaleli-havai-fisekli-kiz-isteme-toreni-ortaligi-karistirdi-damat-gozaltina-alindi-1097389299.html
Meşaleli havai fişekli kız isteme töreni ortalığı karıştırdı: Damat gözaltına alındı
Meşaleli havai fişekli kız isteme töreni ortalığı karıştırdı: Damat gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Konya'da abartılı kız isteme töreni sosyal medyada gündem oldu. Meşalelerin yakıldığı yolun kapatıldığı olayla ilgili damat ve arkadaşlarına ceza yağdı. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T12:57+0300
2025-06-27T12:57+0300
2025-06-27T12:57+0300
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Konya'da "İlk tanıştığımız gün sana o mahalleyi yakacağım diye söz vermiştim ve sözümü tuttum" diyen damadın kız isteme töreni sosyal medyada gündem oldu. Meşalelerin yakıldığı, havai fişeklerin atıldığı ve yolun kapatılıp konvoy oluşturulduğu görüntüler üzerine harekete geçen polis damat ve arkadaşlarına ceza yağdırdı. Görenler polisi aradıKonya Selçuklu'da bir kız isteme merasimi sosyal medyada gündem oldu. Damat adayı M.E.Ö. ve yanındaki kalabalık bir grup, yolu kapatıp meşalelerle kız evine yürüdü. O görüntüler kısa sürede yayıldı ve çok sayıda vatandaş polisi arayarak şikayette bulundu. Gelen şikayetlerin ardından Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan damat adayı M.E.Ö.'yü gözaltına aldı. "Kız arkadaşımla evlenmeye karar verdiğim ilk gün ona, 'seni istemeye geldiğim gün bütün Türkiye bizi konuşacak' demiştim ve istediğim gibi de oldu" diyen M.E.Ö. hakkında ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan adli işlem başlatıldı.Para cezası kesildiM.K. ve Ş.Y. isimli kişilere ise, taşıt yolunu engellemek, kamu huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından toplamda 15 bin 163 TL idari para cezası verildi. Ayrıca araçlarda görüşü engelleyen süs ve aksesuar kullanıldığı gerekçesiyle de ceza kesildi. Bu kişilerin ehliyetlerine ise 60 ceza puanı işlendi. Damat adayı M.E.Ö.'nün ise daha önce trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde şerit değiştirme ve benzeri ihlaller sebebiyle ehliyetinin iptal edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/unlu-sarkici-mustafa-sandala-kotu-haber-kira-tespit-davasini-kaybetti-1097388085.html
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konya, kız isteme, ceza, sosyal medya
konya, kız isteme, ceza, sosyal medya
Meşaleli havai fişekli kız isteme töreni ortalığı karıştırdı: Damat gözaltına alındı
Konya'da abartılı kız isteme töreni sosyal medyada gündem oldu. Meşalelerin yakıldığı yolun kapatıldığı olayla ilgili damat ve arkadaşlarına ceza yağdı.
Konya'da "İlk tanıştığımız gün sana o mahalleyi yakacağım diye söz vermiştim ve sözümü tuttum" diyen damadın kız isteme töreni sosyal medyada gündem oldu. Meşalelerin yakıldığı, havai fişeklerin atıldığı ve yolun kapatılıp konvoy oluşturulduğu görüntüler üzerine harekete geçen polis damat ve arkadaşlarına ceza yağdırdı.
Konya Selçuklu'da bir kız isteme merasimi sosyal medyada gündem oldu. Damat adayı M.E.Ö. ve yanındaki kalabalık bir grup, yolu kapatıp meşalelerle kız evine yürüdü. O görüntüler kısa sürede yayıldı ve çok sayıda vatandaş polisi arayarak şikayette bulundu.
Gelen şikayetlerin ardından Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan damat adayı M.E.Ö.'yü gözaltına aldı. "Kız arkadaşımla evlenmeye karar verdiğim ilk gün ona, 'seni istemeye geldiğim gün bütün Türkiye bizi konuşacak' demiştim ve istediğim gibi de oldu" diyen M.E.Ö. hakkında ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan adli işlem başlatıldı.
M.K. ve Ş.Y. isimli kişilere ise, taşıt yolunu engellemek, kamu huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından toplamda 15 bin 163 TL idari para cezası verildi. Ayrıca araçlarda görüşü engelleyen süs ve aksesuar kullanıldığı gerekçesiyle de ceza kesildi. Bu kişilerin ehliyetlerine ise 60 ceza puanı işlendi. Damat adayı M.E.Ö.'nün ise daha önce trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde şerit değiştirme ve benzeri ihlaller sebebiyle ehliyetinin iptal edildiği öğrenildi.