https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/mansur-yavas-onceki-genel-baskanimiz-ve-mevcut-genel-baskanimizin-bir-ve-butun-durmasi-en-buyuk-1097384818.html

Mansur Yavaş: Önceki genel başkanımız ve mevcut genel başkanımızın bir ve bütün durması en büyük arzumdur

Mansur Yavaş: Önceki genel başkanımız ve mevcut genel başkanımızın bir ve bütün durması en büyük arzumdur

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T11:42+0300

2025-06-27T11:42+0300

2025-06-27T12:07+0300

poli̇ti̇ka

mansur yavaş

kemal kılıçdaroğlu

ekrem i̇mamoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Mansur Yavaş CHP ve genel başkanlara ilişkin açıklama yaptı ve birlik mesajı verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir hafta boyunca süregelen ve Cumhuriyet Halk Partililerin hiç hoşnut olmadığı bu tartışmaların bir şekliyle sonlanması şarttır. Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dahil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz." ifadelerini kullandı.CHP içi tartışmalar: 'Torunlarımız dahi bizi affetmez'Mansur Yavaş, "CHP'de yaşanan tartışmalara" ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bir ve beraber olmaktan başka çareleri olmadığını vurgulayan Yavaş, "Bu sadece bizim partimizin meselesi değil, tüm muhalefet partilerinin sorumluluğudur. Çünkü eğer birlikte hareket etmezsek, sadece bugünü değil, geleceğimizi de kaybederiz. Hatta torunlarımız dahi bizi affetmez." değerlendirmesinde bulundu.'Tek yetkili anayasal kurum YSK'dır'Yavaş, uzun bir süredir, partilerine ve belediyelerine yönelik itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldüğünü öne sürerek, şunları kaydetti:'Ülkemizin sorunlarını ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi çözebilir'Mansur Yavaş, 30 Haziran'daki dava süreciyle ilişkilendirilerek, partililerinin ya da partili görünen bazı isimlerin mevcut Genel Başkan (Özgür Özel) ve önceki Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) etrafında yürüttükleri tartışmaların, ne ülkenin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşların derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunmasının mümkün olmadığını belirtti.Bu tartışmaların, parti kültürüyle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkana yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesinin, asla kabul edilemeyeceğini dile getiren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/chpde-kurultay-tartismasi-mutlak-butlan-nedir-karar-cikarsa-ne-olur-1097382519.html

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