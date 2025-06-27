Mansur Yavaş: Önceki genel başkanımız ve mevcut genel başkanımızın bir ve bütün durması en büyük arzumdur

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
1 yıl ceza, 18 gün hapis: 10. Yargı Paketi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Z kuşağı hak ettiğini istiyor’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Ceren Gündoğu: 'Yazmak benim için bir iyileşme hali'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka psikiyatrist bakışıyla psikolojik destek verebilir mi, vermeli mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
NATO zirvesi sonuç bildirisi neden tek sayfaya düşürüldü?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
OZEL HABER
Erdoğan ‘F-35’ dedi: ABD şifre vermezse uçamayan uçağın karnesi
16:23
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
16 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hava savunma gündemi: S-400’ler neden önemli?
17:49
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
18:17
9 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
18:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
İnsan vücudunda biriken sessiz tehdit: Mikroplastikler
19:15
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ustalığın gizli formülü: ‘Püf’
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
21:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
TBMM'nin çalışma süresi neden uzatıldı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Futbolda şike kumpası’ davasında karar çıktı
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekonomiye güven mayısta 'sınırlı' yükseldi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/mansur-yavas-onceki-genel-baskanimiz-ve-mevcut-genel-baskanimizin-bir-ve-butun-durmasi-en-buyuk-1097384818.html
Mansur Yavaş: Önceki genel başkanımız ve mevcut genel başkanımızın bir ve bütün durması en büyük arzumdur
Mansur Yavaş: Önceki genel başkanımız ve mevcut genel başkanımızın bir ve bütün durması en büyük arzumdur
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T11:42+0300
2025-06-27T12:07+0300
poli̇ti̇ka
mansur yavaş
kemal kılıçdaroğlu
ekrem i̇mamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094692994_0:140:3000:1828_1920x0_80_0_0_cd730261d4e285d9c78f86285aaf7c89.jpg
Mansur Yavaş CHP ve genel başkanlara ilişkin açıklama yaptı ve birlik mesajı verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir hafta boyunca süregelen ve Cumhuriyet Halk Partililerin hiç hoşnut olmadığı bu tartışmaların bir şekliyle sonlanması şarttır. Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dahil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz." ifadelerini kullandı.CHP içi tartışmalar: 'Torunlarımız dahi bizi affetmez'Mansur Yavaş, "CHP'de yaşanan tartışmalara" ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bir ve beraber olmaktan başka çareleri olmadığını vurgulayan Yavaş, "Bu sadece bizim partimizin meselesi değil, tüm muhalefet partilerinin sorumluluğudur. Çünkü eğer birlikte hareket etmezsek, sadece bugünü değil, geleceğimizi de kaybederiz. Hatta torunlarımız dahi bizi affetmez." değerlendirmesinde bulundu.'Tek yetkili anayasal kurum YSK'dır'Yavaş, uzun bir süredir, partilerine ve belediyelerine yönelik itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldüğünü öne sürerek, şunları kaydetti:'Ülkemizin sorunlarını ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi çözebilir'Mansur Yavaş, 30 Haziran'daki dava süreciyle ilişkilendirilerek, partililerinin ya da partili görünen bazı isimlerin mevcut Genel Başkan (Özgür Özel) ve önceki Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) etrafında yürüttükleri tartışmaların, ne ülkenin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşların derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunmasının mümkün olmadığını belirtti.Bu tartışmaların, parti kültürüyle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkana yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesinin, asla kabul edilemeyeceğini dile getiren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/chpde-kurultay-tartismasi-mutlak-butlan-nedir-karar-cikarsa-ne-olur-1097382519.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094692994_188:0:2812:1968_1920x0_80_0_0_4588c3c406b7c225b5a008edb00d27f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mansur yavaş, mansur yavaş kılıçdaroğlu, mansur yavaş açıklama son dakika
mansur yavaş, mansur yavaş kılıçdaroğlu, mansur yavaş açıklama son dakika

Mansur Yavaş: Önceki genel başkanımız ve mevcut genel başkanımızın bir ve bütün durması en büyük arzumdur

11:42 27.06.2025 (güncellendi: 12:07 27.06.2025)
© AA / Erçin Ertürkİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© AA / Erçin Ertürk
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dâhil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz." açıklamasında bulundu
Mansur Yavaş CHP ve genel başkanlara ilişkin açıklama yaptı ve birlik mesajı verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir hafta boyunca süregelen ve Cumhuriyet Halk Partililerin hiç hoşnut olmadığı bu tartışmaların bir şekliyle sonlanması şarttır. Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dahil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz." ifadelerini kullandı.

CHP içi tartışmalar: 'Torunlarımız dahi bizi affetmez'

Mansur Yavaş, "CHP'de yaşanan tartışmalara" ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bir ve beraber olmaktan başka çareleri olmadığını vurgulayan Yavaş, "Bu sadece bizim partimizin meselesi değil, tüm muhalefet partilerinin sorumluluğudur. Çünkü eğer birlikte hareket etmezsek, sadece bugünü değil, geleceğimizi de kaybederiz. Hatta torunlarımız dahi bizi affetmez." değerlendirmesinde bulundu.

'Tek yetkili anayasal kurum YSK'dır'

Yavaş, uzun bir süredir, partilerine ve belediyelerine yönelik itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldüğünü öne sürerek, şunları kaydetti:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız dahil 11 belediye başkanımız cezaevinde. Haklarında hazırlanmış bir iddianame bile yok. Şimdi hal böyleyken partimizin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik açılmış bir dava var. Bir hukukçu olarak ifade etmem gerekirse, bu davaya hukuk içinde bakılırsa buradan iktidarın arzu ettiği sonucu alması mümkün değil. Çünkü tek yetkili anayasal kurum YSK'dır. Ancak, siyasallaşmış bir yargı düzeninde bir beklenti yaratılmak isteniyor. Benim en çok üzüldüğüm bu beklentinin partimizde bir türbülans ve tartışma yaratmış olması. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim iki büyük hedefim var; Ankaralıların teveccühüyle geldiğim bu makamda olduğum sürece Ankaralılara hizmet etmek ve onların güvenini boşa çıkarmamak. Cumhur İttifakı'nın ülkemize dayattığı başkanlık rejimini sona erdirip, ülkemizin yeniden demokratik parlamenter sisteme geçişini sağlamak için bir nefer gibi çalışmak."

'Ülkemizin sorunlarını ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi çözebilir'

Mansur Yavaş, 30 Haziran'daki dava süreciyle ilişkilendirilerek, partililerinin ya da partili görünen bazı isimlerin mevcut Genel Başkan (Özgür Özel) ve önceki Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) etrafında yürüttükleri tartışmaların, ne ülkenin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşların derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunmasının mümkün olmadığını belirtti.
Bu tartışmaların, parti kültürüyle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkana yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesinin, asla kabul edilemeyeceğini dile getiren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin sorunlarını ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi çözebilir ve bu memleketin CHP'ye ihtiyacı var. Bunun için de iç sorunlarla boğuştuğu izlenimi vermekten kaçınmamız bir gerekliliktir. Bir hafta boyunca süregelen ve Cumhuriyet Halk Partililerin hiç hoşnut olmadığı bu tartışmaların bir şekliyle sonlanması şarttır. Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dahil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz. Benim anlatmak istediğim sadece bundan ibarettir
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
TÜRKİYE
CHP’de kurultay tartışması: Mutlak Butlan nedir, karar çıkarsa ne olur?
11:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала