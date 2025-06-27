https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/lubnanli-uzman-pasinyan-kilise-karsiti-politikasiyla-kendi-siyasi-cokusunu-hazirliyor-1097405660.html
Lübnanlı uzman: Paşinyan kilise karşıtı politikasıyla kendi siyasi çöküşünü hazırlıyor
Lübnanlı uzman: Paşinyan kilise karşıtı politikasıyla kendi siyasi çöküşünü hazırlıyor
Sputnik Türkiye
Lübnanlı uzman Eli Gerges Elias, NATO'nun Kafkasya'daki planları ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından gerçekleştirilen tutuklamalar arasında... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T19:50+0300
2025-06-27T19:50+0300
2025-06-27T19:48+0300
dünya
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
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Lübnanlı uluslararası ve stratejik ilişkiler uzmanı Eli Gerges Elias, Ermenistan hükümetinin muhaliflere yönelik baskılarını Sputnik'e değerlendirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/ermenistanda-kiliseye-baski-devam-ediyor-bir-baspiskopos-daha-gozaltina-alindi-1097387366.html
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ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, kuzey atlantik, batı, nato, kilise, sputnik
ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, kuzey atlantik, batı, nato, kilise, sputnik
Lübnanlı uzman: Paşinyan kilise karşıtı politikasıyla kendi siyasi çöküşünü hazırlıyor
Lübnanlı uzman Eli Gerges Elias, NATO'nun Kafkasya'daki planları ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından gerçekleştirilen tutuklamalar arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu belirtti.
Lübnanlı uluslararası ve stratejik ilişkiler uzmanı Eli Gerges Elias, Ermenistan hükümetinin muhaliflere yönelik baskılarını Sputnik'e değerlendirdi:
NATO'nun Kafkasya'daki planları ile Ermenistan Başbakanı tarafından gerçekleştirilen tutuklamalar arasında doğrudan bir bağlantı bulunuyor. Paşinyan, ABD ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın politikalarını izleyerek Batı yanlısı çizgiyi açıkça destekliyor. Her ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmaya ve muhalefeti mevcut tüm yöntemlerle bastırmaya çalışıyor.
Paşinyan iktidara geldiğinden bu yana Amerikan yanlısı bir çizgide hareket ediyor, ancak Batı'nın Ermenistan başbakanını muhaliflerle daha fazla çatışmaya iterek ‘daha sonra onu kolayca feda etme’ riski yüksek.
Başbakan kilise karşıtı politikasını sürdürürse, bu çatışma kaçınılmaz olarak onun siyasi çöküşüne yol açacaktır. Ve belki de bu bir yıl içinde gerçekleşecektir.