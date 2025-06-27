NATO'nun Kafkasya'daki planları ile Ermenistan Başbakanı tarafından gerçekleştirilen tutuklamalar arasında doğrudan bir bağlantı bulunuyor. Paşinyan, ABD ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın politikalarını izleyerek Batı yanlısı çizgiyi açıkça destekliyor. Her ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmaya ve muhalefeti mevcut tüm yöntemlerle bastırmaya çalışıyor.

Paşinyan iktidara geldiğinden bu yana Amerikan yanlısı bir çizgide hareket ediyor, ancak Batı'nın Ermenistan başbakanını muhaliflerle daha fazla çatışmaya iterek ‘daha sonra onu kolayca feda etme’ riski yüksek.

Başbakan kilise karşıtı politikasını sürdürürse, bu çatışma kaçınılmaz olarak onun siyasi çöküşüne yol açacaktır. Ve belki de bu bir yıl içinde gerçekleşecektir.