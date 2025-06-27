https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/balikesirde-yangin-felaketi-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1097403293.html

Balıkesir'de yangın felaketi: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Balıkesir'de yangın felaketi: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Babaköy Mahallesi’nde arazide çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri hem havadan hem karadan müdahale ediyor. Ekiplerin... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T19:00+0300

2025-06-27T19:00+0300

2025-06-27T19:00+0300

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Balıkesir Susurluk’ta çıkan arazi yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.Babaköy Mahallesi'nde yangını gören halkın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekipler, yangını hem havadan hem karadan kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/sakaryada-yangin-buyuyor-iki-mahallede-25-ev-bosaltildi-1097399475.html

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