https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/balikesirde-yangin-felaketi-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1097403293.html
Balıkesir'de yangın felaketi: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Balıkesir'de yangın felaketi: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Babaköy Mahallesi’nde arazide çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri hem havadan hem karadan müdahale ediyor. Ekiplerin... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T19:00+0300
2025-06-27T19:00+0300
2025-06-27T19:00+0300
türki̇ye
balıkesir
balıkesir büyükşehir belediyesi
balıkesir valiliği
yangın
yangın söndürme
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yangın alarmı
yangın felaketi
susurluk
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Balıkesir Susurluk’ta çıkan arazi yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.Babaköy Mahallesi'nde yangını gören halkın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekipler, yangını hem havadan hem karadan kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/sakaryada-yangin-buyuyor-iki-mahallede-25-ev-bosaltildi-1097399475.html
türki̇ye
balıkesir
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balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, susurluk
balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, susurluk
Balıkesir'de yangın felaketi: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Babaköy Mahallesi’nde arazide çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri hem havadan hem karadan müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Balıkesir Susurluk’ta çıkan arazi yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Babaköy Mahallesi'nde yangını gören halkın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.
Ekipler, yangını hem havadan hem karadan kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcanıyor.