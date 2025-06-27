https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/israilden-lubnanin-guneyine-hava-saldirisi-nebatiye-hedef-alindi-1097389537.html
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: Nebatiye hedef alındı
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: Nebatiye hedef alındı
Sputnik Türkiye
İsrail’e ait savaş uçakları, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalına yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusundan yapılan... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T13:01+0300
2025-06-27T13:01+0300
2025-06-27T13:10+0300
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Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Nebatiye kenti kırsalındaki Ali et-Tahir ormanlık alanları, Kefertebnit tepeleri ve yukarı Nabatiye bölgesini hedef alan bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenledi.İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Bufur Tepesi bölgesinde Hizbullah tarafından ateş ve savunma düzeninin yönetimi için kullanılan bir tesisi hedef aldıklarını ileri sürdü.Bombalandığı belirtilen tesisin, önemli bir yer altı projesinin parçası olduğu iddia edilirken, saldırıda tamamen devre dışı bırakıldığı öne sürüldü. Açıklamada, "İsrail ordusu, Hizbullah’ın bölgedeki terör altyapısını yeniden inşa etme girişimlerini önceden tespit etti ve bu kapsamda söz konusu tesisleri hedef aldı" ifadeleri kullanıldı.İsrail, 8 Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırılar başlatmıştı. İki ülke arasında 27 Kasım 2024'te ateşkes yürürlüğe girmişti. İsrail, bu tesisin varlığı ve yeniden faaliyet göstermesine yönelik girişimlerin Lübnan ile anlaşmaların ihlali olacağını vurguluyor. İsrail ordusunun açıklamasında Hizbullah'ın bu tesiste faaliyet gösterilmesine izin verilmeyeceğinin altını çiziyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/tel-avivde-dikkat-ceken-afis-yeni-orta-dogu--1097372296.html
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i̇srail, lübnan, ortadoğu, i̇srail ordusu (idf), lübnan resmi haber ajansı (nna), hizbullah
i̇srail, lübnan, ortadoğu, i̇srail ordusu (idf), lübnan resmi haber ajansı (nna), hizbullah
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: Nebatiye hedef alındı
13:01 27.06.2025 (güncellendi: 13:10 27.06.2025)
İsrail’e ait savaş uçakları, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalına yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah tarafından ateş ve savunma düzeninin yönetimi için kullanıldığı iddia edilen bir tesisin hedef alındığı öne sürüldü.
Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Nebatiye kenti kırsalındaki Ali et-Tahir ormanlık alanları, Kefertebnit tepeleri ve yukarı Nabatiye bölgesini hedef alan bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Bufur Tepesi bölgesinde Hizbullah tarafından ateş ve savunma düzeninin yönetimi için kullanılan bir tesisi hedef aldıklarını ileri sürdü.
Bombalandığı belirtilen tesisin, önemli bir yer altı projesinin parçası olduğu iddia edilirken, saldırıda tamamen devre dışı bırakıldığı öne sürüldü.
Açıklamada, "İsrail ordusu, Hizbullah’ın bölgedeki terör altyapısını yeniden inşa etme girişimlerini önceden tespit etti ve bu kapsamda söz konusu tesisleri hedef aldı" ifadeleri kullanıldı.
İsrail, 8 Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırılar başlatmıştı. İki ülke arasında 27 Kasım 2024'te ateşkes yürürlüğe girmişti. İsrail, bu tesisin varlığı ve yeniden faaliyet göstermesine yönelik girişimlerin Lübnan ile anlaşmaların ihlali olacağını vurguluyor. İsrail ordusunun açıklamasında Hizbullah'ın bu tesiste faaliyet gösterilmesine izin verilmeyeceğinin altını çiziyor.