https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/iskiden-istanbula-kritik-uyari-su-tuketimi-artti-barajlar-bosaliyor-1097386083.html
İSKİ'den İstanbul’a kritik uyarı: Su tüketimi arttı, barajlar boşalıyor
İSKİ'den İstanbul’a kritik uyarı: Su tüketimi arttı, barajlar boşalıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaz aylarında artan su tüketimi nedeniyle vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı. Günlük su temininin 3 milyon 500 bin... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T12:29+0300
2025-06-27T12:29+0300
2025-06-27T12:29+0300
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaz aylarında artan su tüketimi nedeniyle vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı. Günlük su temininin 3 milyon 500 bin metreküp seviyelerine ulaştığı belirtilirken, barajlardaki doluluk oranının yüzde 67,39’a gerilediği açıklandı.Aşırı sıcaklar ve düşük yağış rezervleri etkiliyorİSKİ açıklamasında, yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava ve yağış azlığının İstanbul'un su rezervlerini olumsuz etkilediği belirtildi. Özellikle barajları besleyen akarsuların debisinde düşüş yaşandığı ve Melen Çayı’ndan aktarılan su miktarının da azaldığı ifade edildi.İklim krizi ve kuraklık su kaynaklarını tehdit ediyorAçıklamada, iklim değişikliği, nüfus artışı ve kuraklık gibi etkenlerin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı. Bu nedenle, günlük yaşamda uygulanabilecek basit ama etkili su tasarrufu yöntemleri önerildi.İSKİ'den Herkes İçin Su Tasarrufu ÖnerileriBireysel tasarruf büyük etki yaratabilirİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, bireysel tüketimin önemine dikkat çekti. “Günlük su kullanımının yüzde 10 azaltılması, İstanbul genelinde 350 bin metreküp su tasarrufu sağlayabilir. Bu, yaklaşık 2 milyon kişinin günlük su ihtiyacına denk gelir” ifadelerini kullandı.Acil kriz yok ama tedbir şartSolmaz, “2025 kış sezonunun verimli geçmesi nedeniyle şu an için bir su krizi öngörülmüyor” dese de, tasarruf alışkanlıklarının kalıcı hale gelmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. İSKİ’nin uzun vadeli su yönetim stratejileri ile çalıştığı ve bu alanda Türkiye’de örnek kurumlar arasında olduğu hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/bodrumdaki-1-milyon-tllik-hesap-gundemde-servis-ucretine-111-bin-tl-yazdilar-1097383981.html
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i̇ski̇, su, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
i̇ski̇, su, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
İSKİ'den İstanbul’a kritik uyarı: Su tüketimi arttı, barajlar boşalıyor
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaz aylarında artan su tüketimi nedeniyle vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı. Günlük su temininin 3 milyon 500 bin metreküp seviyelerine ulaştığı belirtilirken, barajlardaki doluluk oranının yüzde 67,39’a gerilediği açıklandı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaz aylarında artan su tüketimi nedeniyle vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı. Günlük su temininin 3 milyon 500 bin metreküp seviyelerine ulaştığı belirtilirken, barajlardaki doluluk oranının yüzde 67,39’a gerilediği açıklandı.
Aşırı sıcaklar ve düşük yağış rezervleri etkiliyor
İSKİ açıklamasında, yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava ve yağış azlığının İstanbul'un su rezervlerini olumsuz etkilediği belirtildi. Özellikle barajları besleyen akarsuların debisinde düşüş yaşandığı ve Melen Çayı’ndan aktarılan su miktarının da azaldığı ifade edildi.
İklim krizi ve kuraklık su kaynaklarını tehdit ediyor
Açıklamada, iklim değişikliği, nüfus artışı ve kuraklık gibi etkenlerin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı. Bu nedenle, günlük yaşamda uygulanabilecek basit ama etkili su tasarrufu yöntemleri önerildi.
İSKİ'den Herkes İçin Su Tasarrufu Önerileri
Sebze-meyveleri akan su altında değil, kapta yıkayın
Bulaşık ve çamaşırları tam dolu makinelerde yıkayın
Duş süresini kısaltın
, hortum yerine tasarruflu sistemler
kullanın
El yıkama, tıraş, diş fırçalama
sırasında muslukları açık bırakmayın
Tesisat kaçaklarını kontrol edin
Bireysel tasarruf büyük etki yaratabilir
İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, bireysel tüketimin önemine dikkat çekti. “Günlük su kullanımının yüzde 10 azaltılması, İstanbul genelinde 350 bin metreküp su tasarrufu sağlayabilir. Bu, yaklaşık 2 milyon kişinin günlük su ihtiyacına denk gelir” ifadelerini kullandı.
Acil kriz yok ama tedbir şart
Solmaz, “2025 kış sezonunun verimli geçmesi nedeniyle şu an için bir su krizi öngörülmüyor” dese de, tasarruf alışkanlıklarının kalıcı hale gelmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. İSKİ’nin uzun vadeli su yönetim stratejileri ile çalıştığı ve bu alanda Türkiye’de örnek kurumlar arasında olduğu hatırlatıldı.