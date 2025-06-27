https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/belarus-lideri-lukasenko-irana-saldirilara-tepki-uluslararasi-anlasmalarin-ihlali-1097393184.html
Belarus lideri Lukaşenko, İran’a saldırılara tepki: Uluslararası anlaşmaların ihlali
Belarus lideri Lukaşenko, İran’a saldırılara tepki: Uluslararası anlaşmaların ihlali
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıların uluslararası anlaşmaların ihlali olduğunu belirtti. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T14:37+0300
2025-06-27T14:37+0300
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Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi’nde konuşan Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, İran’a destek verdi.Lukaşenko, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kontrolündeki İran nükleer tesislerine yapılan saldırılar, nükleer silahsızlanma anlaşmaları ve 1949 Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukukun en tehlikeli ihlali. Çernobil nükleer kazasından en çok etkilenen ülke olan Belarus'ta bu tür eylemlerin uyandırdığı hisleri aktarmam mümkün değil” şeklinde konuştu.Çerbobil kazasından sonra İngiltere, Almanya ve İsveç’te bile radyasyonun tespit edildiğini anımsatan Lukaşenko, “Muhtemelen şimdi onları etkilemeyeceğini düşünüyorlar, hele ki böyle bir eylemi gerçekleştiren ülkeyi” ifadesini kullandı.İran Cumhurbaşkanı'nın Avrasya Ekonomik Birliği'nde gözlemci bir ülkenin temsilcisi olarak ilk kez zirveye katılması gerektiğini ancak bilinen nedenlerden dolayı katılamadığını kaydeden Lukaşenko, zirvede gösterilen İran liderinin video mesajıyla ilgili olarak, “Direnişinizde yalnız değilsiniz” dedi.Avrasya Ekonomik Birliği'nin İran ile serbest ticaret anlaşmasını aktif olarak uygulamaya hazır olduğunu bildiren Lukaşenko, İran'a başarılar ve ortaya çıkan sorunların üstesinden gelmesini diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/rus-ordusu-ukraynadaki-hava-ussunu-kinjal-fuzesiyle-vurdu-1097388753.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, avrasya ekonomik birliği, i̇ran
belarus, aleksandr lukaşenko, avrasya ekonomik birliği, i̇ran
Belarus lideri Lukaşenko, İran’a saldırılara tepki: Uluslararası anlaşmaların ihlali
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıların uluslararası anlaşmaların ihlali olduğunu belirtti.
Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi’nde konuşan Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, İran’a destek verdi.
Lukaşenko, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kontrolündeki İran nükleer tesislerine yapılan saldırılar, nükleer silahsızlanma anlaşmaları ve 1949 Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukukun en tehlikeli ihlali. Çernobil nükleer kazasından en çok etkilenen ülke olan Belarus'ta bu tür eylemlerin uyandırdığı hisleri aktarmam mümkün değil” şeklinde konuştu.
Çerbobil kazasından sonra İngiltere, Almanya ve İsveç’te bile radyasyonun tespit edildiğini anımsatan Lukaşenko, “Muhtemelen şimdi onları etkilemeyeceğini düşünüyorlar, hele ki böyle bir eylemi gerçekleştiren ülkeyi” ifadesini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı'nın Avrasya Ekonomik Birliği'nde gözlemci bir ülkenin temsilcisi olarak ilk kez zirveye katılması gerektiğini ancak bilinen nedenlerden dolayı katılamadığını kaydeden Lukaşenko, zirvede gösterilen İran liderinin video mesajıyla ilgili olarak, “Direnişinizde yalnız değilsiniz” dedi.
Avrasya Ekonomik Birliği'nin İran ile serbest ticaret anlaşmasını aktif olarak uygulamaya hazır olduğunu bildiren Lukaşenko, İran'a başarılar ve ortaya çıkan sorunların üstesinden gelmesini diledi.