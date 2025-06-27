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İngiliz medyasından MI6’nın yeni şefi ile ilgili iddia: ‘Dedesi SS mensubu olabilir’
İngiliz medyasından MI6’nın yeni şefi ile ilgili iddia: ‘Dedesi SS mensubu olabilir’
Sputnik Türkiye
İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın başına getirilen Metreweli 'nin dedesinin, ‘Kasap’ lakaplı bir Nazi mensubu olabileceği belirtildi. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T08:07+0300
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Daily Mail gazetesi, arşiv bilgilerine dayandırdığı haberinde, MI6 Şefi Blaise Metreweli'nin dedesinin Nazi Almanya’sının güvenlik, gözetim ve terör organı olan SS’in (Schutzstaffel) mensubu olabileceği öne sürüldü.Almanya'nın Freiburg kentindeki arşiv bilgilerini kaynak olarak gösteren gazete, Blaise Metreweli 'nin dedesi Konstantin Dobrovolskiy’in Kızıl Ordu'dan kaçarak Nazilere katıldığını yazdı.Yazıda, Dobrovolskiy’in 1906 yılında Çernigov Bölgesi’nde Polonya kökenli Alman bir baba ve Ukraynalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldiği ifade edilirken ailesinin sahip olduğu küçük bir mülkünün Bolşevik Devrimi’nden sonra yok olduğu belirtildi. Dobrovolskiy, 1926’da Sovyet karşıtı kışkırtma, antisemitizm ve kökenlerini gizleme nedeniyle 10 yıllığına sürgüne gönderildiği kaydedildi.1937’de sürgünden dönen Dobrovolskiy’in, Vladivostok kentinde mühendislik ve ekonomi okuduktan sonra makine aletleri ve enstrümanlar satın almak için Dnepropetrovsk'a gönderildiği sırada savaş patlak verdi. Cepheye gönüllü olarak giden Dobrovolskiy, ilk fırsatta 4 Ağustos 1941'de Nazilerin tarafına geçti ve bir SS tank birliğinde görev aldı.Haberde, arşivlerde Dobrovolskiy’in Alman komutanlığına yazdığı ve Nazi selamıyla imzalanmış el yazısı mektuplarının bulunduğu bildirildi. Dobrovolskiy’in bu mektuplarda, Yahudilerin idamına şahsen katıldığını ve partizanları öldürdüğünü övünerek anlattığı yazıyor.İngiltere Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, gazetenin bu araştırmasına yanıt olarak, Blaise Metreveli'nin büyükbabasını tanımadığını veya onunla görüşmediğini söyledi.Dobrovolskiy’in ne zaman öldüğü bilinmiyor. Gazete, Dobrovolskiy ile ilgili bilgilerin Sovyetler Birliği’nin 1969 yılında yayınlanan savaş suçlularıyla ilgili kitabında geçtiğine dikkat çekti.Daha önce Rus medyası, MI6 Şefi Blaise Metreweli'nin babası Konstantin Metreweli’nin orijinal soyadının Dobrovolskiy olduğunu ve Ukrayna’da doğduğunu ortaya çıkarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/avrupa-komisyonu-uyesi-kubilius-rusya-ile-catisma-durumunda-abnin-yilda-3-milyon-ihaya-ihtiyaci-1097375288.html
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i̇ngiltere, daily mail, mi6, ukrayna, nazi almanyası, 2. dünya savaşı, sovyetler birliği, kızıl ordu
i̇ngiltere, daily mail, mi6, ukrayna, nazi almanyası, 2. dünya savaşı, sovyetler birliği, kızıl ordu

İngiliz medyasından MI6’nın yeni şefi ile ilgili iddia: ‘Dedesi SS mensubu olabilir’

08:07 27.06.2025 (güncellendi: 08:33 27.06.2025)
© AP PhotoBüyük Anavatan Savaşı'nın ilk günleri
Büyük Anavatan Savaşı'nın ilk günleri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© AP Photo
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İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın başına getirilen Metreweli 'nin dedesinin, ‘Kasap’ lakaplı bir Nazi mensubu olabileceği belirtildi.
Daily Mail gazetesi, arşiv bilgilerine dayandırdığı haberinde, MI6 Şefi Blaise Metreweli'nin dedesinin Nazi Almanya’sının güvenlik, gözetim ve terör organı olan SS’in (Schutzstaffel) mensubu olabileceği öne sürüldü.
Almanya'nın Freiburg kentindeki arşiv bilgilerini kaynak olarak gösteren gazete, Blaise Metreweli 'nin dedesi Konstantin Dobrovolskiy’in Kızıl Ordu'dan kaçarak Nazilere katıldığını yazdı.
Yazıda, Dobrovolskiy’in 1906 yılında Çernigov Bölgesi’nde Polonya kökenli Alman bir baba ve Ukraynalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldiği ifade edilirken ailesinin sahip olduğu küçük bir mülkünün Bolşevik Devrimi’nden sonra yok olduğu belirtildi. Dobrovolskiy, 1926’da Sovyet karşıtı kışkırtma, antisemitizm ve kökenlerini gizleme nedeniyle 10 yıllığına sürgüne gönderildiği kaydedildi.
1937’de sürgünden dönen Dobrovolskiy’in, Vladivostok kentinde mühendislik ve ekonomi okuduktan sonra makine aletleri ve enstrümanlar satın almak için Dnepropetrovsk'a gönderildiği sırada savaş patlak verdi. Cepheye gönüllü olarak giden Dobrovolskiy, ilk fırsatta 4 Ağustos 1941'de Nazilerin tarafına geçti ve bir SS tank birliğinde görev aldı.
Haberde, arşivlerde Dobrovolskiy’in Alman komutanlığına yazdığı ve Nazi selamıyla imzalanmış el yazısı mektuplarının bulunduğu bildirildi. Dobrovolskiy’in bu mektuplarda, Yahudilerin idamına şahsen katıldığını ve partizanları öldürdüğünü övünerek anlattığı yazıyor.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, gazetenin bu araştırmasına yanıt olarak, Blaise Metreveli'nin büyükbabasını tanımadığını veya onunla görüşmediğini söyledi.
Dobrovolskiy’in ne zaman öldüğü bilinmiyor. Gazete, Dobrovolskiy ile ilgili bilgilerin Sovyetler Birliği’nin 1969 yılında yayınlanan savaş suçlularıyla ilgili kitabında geçtiğine dikkat çekti.
Daha önce Rus medyası, MI6 Şefi Blaise Metreweli'nin babası Konstantin Metreweli’nin orijinal soyadının Dobrovolskiy olduğunu ve Ukrayna’da doğduğunu ortaya çıkarmıştı.
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