https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/avrupa-komisyonu-uyesi-kubilius-rusya-ile-catisma-durumunda-abnin-yilda-3-milyon-ihaya-ihtiyaci-1097375288.html
Avrupa Komisyonu Üyesi Kubilius: Rusya ile çatışma durumunda AB'nin yılda 3 milyon İHA'ya ihtiyacı olacak
Avrupa Komisyonu Üyesi Kubilius: Rusya ile çatışma durumunda AB'nin yılda 3 milyon İHA'ya ihtiyacı olacak
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Kubilius, Rusya ile çatışma durumunda Avrupa Birliği’nin (AB)yılda yaklaşık üç milyon İHA’ya sahip olması... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T01:09+0300
2025-06-27T01:09+0300
2025-06-27T01:07+0300
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Sky News’e verdiği demeçte Rusya ile çatışma durumunda AB’nin yılda yaklaşık üç milyon insansız hava aracına (İHA) sahip olması gerektiğini söyledi.Kubilius, "Rusya’nın elinde yaklaşık beş milyon insansız hava aracı olabilir, dolayısıyla kazanmak için kapasitemiz daha büyük olmalı. Bir çatışma başlarsa yılda yaklaşıküç milyon insansız hava aracına ihtiyacımız olacak" dedi.Kubilius ayrıca, Avrupa’nın İHA'ları stoklamak yerine, ihtiyaç duyulduğunda üretimi artırmaya hazır mühendis ve üreticilerin yanı sıra İHA operatörlerinden oluşan ekipler oluşturmaya başlaması gerektiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, Rusya’nın NATO üyesi ülkelere saldırma niyetinde olmadığını açık bir şekilde ifade etmiş ve bunun hiçbir anlam taşımadığını vurgulamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin halklarını sözde Rus tehdidiyle korkutarak dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırmaya çalıştıklarını, ancak “akıllı insanların bunun bir aldatmaca olduğunu gayet iyi bildiklerini” ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/abd-disisleri-savunma-harcamalarinin-artmasi-natoyu-gercek-bir-guc-haline-getirecek-1097373005.html
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avrupa birliği komisyonu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya, avrupa birliği, ab, sky news, tucker carlson, vladimir putin
avrupa birliği komisyonu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya, avrupa birliği, ab, sky news, tucker carlson, vladimir putin
Avrupa Komisyonu Üyesi Kubilius: Rusya ile çatışma durumunda AB'nin yılda 3 milyon İHA'ya ihtiyacı olacak
Avrupa Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Kubilius, Rusya ile çatışma durumunda Avrupa Birliği’nin (AB)yılda yaklaşık üç milyon İHA’ya sahip olması gerektiğini belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Sky News’e verdiği demeçte Rusya ile çatışma durumunda AB’nin yılda yaklaşık üç milyon insansız hava aracına (İHA) sahip olması gerektiğini söyledi.
Kubilius, "Rusya’nın elinde yaklaşık beş milyon insansız hava aracı olabilir, dolayısıyla kazanmak için kapasitemiz daha büyük olmalı. Bir çatışma başlarsa yılda yaklaşıküç milyon insansız hava aracına ihtiyacımız olacak" dedi.
Kubilius ayrıca, Avrupa’nın İHA'ları stoklamak yerine, ihtiyaç duyulduğunda üretimi artırmaya hazır mühendis ve üreticilerin yanı sıra İHA operatörlerinden oluşan ekipler oluşturmaya başlaması gerektiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, Rusya’nın NATO üyesi ülkelere saldırma niyetinde olmadığını açık bir şekilde ifade etmiş ve bunun hiçbir anlam taşımadığını vurgulamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin halklarını sözde Rus tehdidiyle korkutarak dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırmaya çalıştıklarını, ancak “akıllı insanların bunun bir aldatmaca olduğunu gayet iyi bildiklerini” ifade etmişti.