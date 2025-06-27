https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/icisleri-bakanligindan-9-il-icin-sari-alarm-firtina-ve-siddetli-ruzgar-uyarisi-1097395786.html
İçişleri Bakanlığı'ndan 9 il için 'sarı' alarm: Fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 9 il için 'sarı' alarm: Fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı yarın 9 il için 'sarı' meteorolojik uyarı yaptı. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T16:17+0300
2025-06-27T16:17+0300
2025-06-27T16:17+0300
yaşam
i̇çişleri bakanlığı
meteoroloji genel müdürlüğü
sarı alarm
fırtına
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İçişleri Bakanlığı yarın için Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ve Muğla'nın kuzeyi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı nedeniyle 'sarı' meteorolojik uyarı verdi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkatBakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle 9 il için sarı uyarı verildiği kaydedildi. Açıklamada, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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i̇çişleri bakanlığı, meteoroloji genel müdürlüğü, sarı alarm, fırtına
i̇çişleri bakanlığı, meteoroloji genel müdürlüğü, sarı alarm, fırtına
İçişleri Bakanlığı'ndan 9 il için 'sarı' alarm: Fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısı
İçişleri Bakanlığı yarın 9 il için 'sarı' meteorolojik uyarı yaptı.
İçişleri Bakanlığı yarın için Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ve Muğla'nın kuzeyi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı nedeniyle 'sarı' meteorolojik uyarı verdi.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat
Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle 9 il için sarı uyarı verildiği kaydedildi.
Açıklamada, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.
Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.