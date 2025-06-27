https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/icisleri-bakanligindan-9-il-icin-sari-alarm-firtina-ve-siddetli-ruzgar-uyarisi-1097395786.html

İçişleri Bakanlığı'ndan 9 il için 'sarı' alarm: Fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan 9 il için 'sarı' alarm: Fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı yarın 9 il için 'sarı' meteorolojik uyarı yaptı. 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T16:17+0300

2025-06-27T16:17+0300

2025-06-27T16:17+0300

yaşam

i̇çişleri bakanlığı

meteoroloji genel müdürlüğü

sarı alarm

fırtına

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087733447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23fab1b0abb9bd1a63c4881399bfb2ce.jpg

İçişleri Bakanlığı yarın için Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ve Muğla'nın kuzeyi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı nedeniyle 'sarı' meteorolojik uyarı verdi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkatBakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle 9 il için sarı uyarı verildiği kaydedildi. Açıklamada, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/sicak-hava-dalgasina-mola-saganak-yagis-geliyor-sicakliklar-dusuyor-1097364696.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇çişleri bakanlığı, meteoroloji genel müdürlüğü, sarı alarm, fırtına