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Sıcak hava dalgasına 'mola': Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor
Sıcak hava dalgasına 'mola': Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor
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İstanbul ve Ankara pazar günü 'nefes' alacak. Sıcak hava yerini yağmura bırakacak, sıcaklıklar ise düşecek
2025-06-26T15:57+0300
2025-06-26T15:57+0300
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Sıcaktan bunalanlara müjdeli haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların 35 dereceyi bulduğu İstanbul pazar günü serinleyecek. İstanbul'da pazar günü öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken sıcaklıkların da 26 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Yine Ankara'da da sıcaklıklar pazar günü sağanak yağışın etkisiyle 23 dereceye kadar düşecek. Kuzey ve iç kesimlerde de yağış etkisini gösterecek. Sıcaklıklar düşecek mi? Yağmur geliyor mu?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, cumartesi günü Trakya'da ve Doğu Karadeniz kıyıları Ordu, Giresun etrafı ve ilçelerinde mevsimsel yağışların beklendiğini aktaran Özdemirci, diğer bölgelerde ise az bulutlu açık havanın hakim olacağını söyledi.Pazar günü ise yağış alacak bölgelerin artacağı bilgisini veren Özdemirci, "Marmara'nın kuzey ve doğusunda, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz kıyılarında, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Yağışlar, yine Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak." dedi.Özdemirci, yeni haftada da yurt genelinde yağışların görüleceğini ifade etti.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları düşecek mi?Cuma günü İstanbul, Ankara ve İZmir'de hava sıcaklıklarının yüksek olacağını belirtenÖzdemirci, İstanbul az bulutlu açık 33 derece, Ankara az bulutlu açık 34 derece, İzmir'de ise açık 39 derece sıcaklıkların görüleceğini bildirdi.Cumartesi günü İstanbul'da parçalı az bulutlu havanın hakim olacağını anlatan Özdemirci, hava sıcaklıklarının İstanbul'da 32, Ankara'da az bulutlu 34 ve İzmir'de az bulutlu 38 derece olacağını kaydetti.Pazar günü sağanak geliyorPazar günü ise İstanbul'da ve Ankara'da öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran Özdemirci, hava sıcaklıklarının İstanbul'da 26 ve Ankara'da 23 derecelere kadar düşeceğini söyledi.Özdemirci, İzmir'de ise pazar günü az bulutlu açık havanın hakim olacağını, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarın eseceğini dile getirdi.
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meteoroloji, hava sıcaklıkları, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, istanbul hafta sonu hava durumu, ankara hafta sonu hava durumu, istanbulda haftasonu hava nasıl olacak, istanbul serinleyecek mi, istanbulda sıcaklıklar

Sıcak hava dalgasına 'mola': Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

15:57 26.06.2025
© AA / Erçin ErtürkSıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© AA / Erçin Ertürk
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Sıcak hava dalgası başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de etkisi altına alırken Meteoroloji'den 'serinleten' haber geldi. İstanbul'da pazar günü sağanak yağmur beklenirken sıcaklıklar da düşecek.
Sıcaktan bunalanlara müjdeli haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların 35 dereceyi bulduğu İstanbul pazar günü serinleyecek. İstanbul'da pazar günü öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken sıcaklıkların da 26 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Yine Ankara'da da sıcaklıklar pazar günü sağanak yağışın etkisiyle 23 dereceye kadar düşecek. Kuzey ve iç kesimlerde de yağış etkisini gösterecek.

Sıcaklıklar düşecek mi? Yağmur geliyor mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, cumartesi günü Trakya'da ve Doğu Karadeniz kıyıları Ordu, Giresun etrafı ve ilçelerinde mevsimsel yağışların beklendiğini aktaran Özdemirci, diğer bölgelerde ise az bulutlu açık havanın hakim olacağını söyledi.
Pazar günü ise yağış alacak bölgelerin artacağı bilgisini veren Özdemirci, "Marmara'nın kuzey ve doğusunda, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz kıyılarında, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Yağışlar, yine Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak." dedi.
Özdemirci, yeni haftada da yurt genelinde yağışların görüleceğini ifade etti.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları düşecek mi?

Cuma günü İstanbul, Ankara ve İZmir'de hava sıcaklıklarının yüksek olacağını belirtenÖzdemirci, İstanbul az bulutlu açık 33 derece, Ankara az bulutlu açık 34 derece, İzmir'de ise açık 39 derece sıcaklıkların görüleceğini bildirdi.
Cumartesi günü İstanbul'da parçalı az bulutlu havanın hakim olacağını anlatan Özdemirci, hava sıcaklıklarının İstanbul'da 32, Ankara'da az bulutlu 34 ve İzmir'de az bulutlu 38 derece olacağını kaydetti.

Pazar günü sağanak geliyor

Pazar günü ise İstanbul'da ve Ankara'da öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran Özdemirci, hava sıcaklıklarının İstanbul'da 26 ve Ankara'da 23 derecelere kadar düşeceğini söyledi.
Özdemirci, İzmir'de ise pazar günü az bulutlu açık havanın hakim olacağını, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarın eseceğini dile getirdi.
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
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